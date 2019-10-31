رامي جمال يعيد ذكرياته بهذه الأغنية.. والجمهور: فين الألبوم يا نجم

أعاد الفنان رامي جمال ذكرياته مع أغنية "وحشين بعض" من ألبوم فترة مش سهلة الذي تم طرحه عام 2013.



ونشر "رامي" مقطعا من الأغنية علي صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



جاءت تعليقات الجمهور كالآتي: "الله عليك يا رميو_مبدع انت يا رامي_والله انا اعجز عن التعبير_ يلا انجز فين الالبوم".



يذكر أن آخر أعمال رامي جمال أغنية "البرد" وتعد الأغنية الرابعة التي يصورها على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من ألبومه الأخير "ليالينا"، وهي: "مفيش منها" و"ما تظلمنيش" و"تعيشي ليا".