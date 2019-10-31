خبير اقتصادي: مصر شهدت تطورًا كبيرًا في مناخ الاستثمار

قال على إدريس الخبير الاقتصادي إن مصر تتحرك نحو قطاع مهم وهو قطاع الصناعة والقدرة بشكل أكبر على القطاعات المنتجة، لافتًا إلى أن الدولة تستثمر بقوة في مشروعات متعلقة بشكل واضح في حياة المواطن



وأضاف على إدريس خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" إن المنتجات الكيماوية و الأسمدة يمكن أن تصل في نهاية عام 2019 لما يقدر بحوالي 5 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن الرئيس خلال افتتاحه هذه المشروعات أكد أن الدولة لن تعمل بمفردها ولابد من مشاركة القطاع الخاص ونمهد لوجود هذا القطاع



وأشار على إدريس إلى أن مصر خلال الفترة الأخيرة شهدت تطورًا كبيرًا في مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال والمؤشرات الاقتصادية وبالتالي هي رسالة للمستثمرين بالداخل والخارج للمشاركة الفعالة في جميع القطاعات.

