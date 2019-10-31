الطفلة فضحته.. مسن يتحرش بـ ابنة صديقه في الصعيد

فى واقعة غريبة عن مجتمعنا الصعيدي وصادمة، القت الاجهزة الامنية بالاقصر القبض على رجل مسن بعد اتهامه بتحرشه بطفلة صديقه بجنوب الاقصر.



تلقى اللواء أيمن راضي مدير امن الاقصر اخطارا يفيد بتقديم بلاغ من المواطن " ع . أ " 62 عاما مقيم بمركز ارمنت جنوب المحافظة ، يتهم فيه صديقه " أ . ص " 67 عاما مقيم بنفس الناحية لقيامه بالتحرش بابنته البالغة من العمر تسع سنوات وذلك عقب استغلاله لصغر سن الطفلة ووجودها بمنزله ولكن الطفلة فضحت المسن فقام بابلاغ والدها ووالدتها.



وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة وتم القبض على المتهم وتحرر محضر بذلك وجار إخطار النيابة لتولى التحريات.

