منظمة اليابان الوطنية للسياحة توقع مذكرة تعاون مع طيران الإمارات لزيادة زوار الشرق الأوسط





واستكملت المنظمة تعزيز الحضور الترويجي في المنطقة باشتراكها في سوق السفر العربي 2019 في شهر أبريل وافتتاحها لمكتب تمثيلي في دبي مع شركة آفياريبس في سبتمبر. كما وشاركت المنظمة في ندوات ترويجية مشتركة مع وكالات السفر الرائدة في الإمارات يومي 29 و30 أكتوبر قبيل توقيع المذكرة مع طيران الإمارات.



وفي إطار مواصلة جهودها التسويقية المستمرة والتزامها بسوق الشرق الأوسط، تخطط منظمة اليابان الوطنية للسياحة أيضًا لفتح مكتب مباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2020، حيث يتم من خلاله تقوية الأنشطة الترويجية في المنطقة.



قال عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية بطيران الإمارات قائلًا: "يسعدنا أن نشارك منظمة اليابان الوطنية للسياحة في ترويج السياحة اليابانية إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وتؤكد اتفاقية الترويج المشترك لليابان ثقة طيران الإمارات في الإمكانيات والجاذبية التي تتمتع بها الدولة كوجهة رائدة عالمية المستوى تقدم تجارب فريدة من نوعها، ونحن ملتزمون بالترويج للسياحة من الأسواق الرئيسية المستهدفة والتي تشمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت. كما ونهدف إلى لعب دور رئيسي في تنمية السوق من خلال اتصالنا القوي بثلاث مطارات يابانية هي طوكيو ناريتا وطوكيو هانيدا ومطار كانساي الدولي في أوساكا."



كما صرح شويتشي كامياما النائب الأول للرئيس التنفيذي في منظمة اليابان الوطنية للسياحة: "نحن سعداء للغاية لبدء العروض الترويجية المشتركة في الشرق الأوسط مع طيران الإمارات لتشجيع زيادة حركة الزوار من المنطقة إلى اليابان. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى الترحيب بعدد أكبر من الضيوف لتجربة أفضل ما تقدمه اليابان، كذلك نسعى لتقوية وتعميق علاقة منظمتنا مع طيران الإمارات في المضي قدمًا."



وقعت منظمة اليابان الوطنية للسياحة (JNTO) على مذكرة تعاون مع طيران الإمارات في سبيل تنمية السياحة إلى اليابان من دول الشرق الأوسط، حيث ستساهم الجهتان في ترويج اليابان كوجهة رئيسية للمسافرين الباحثين عن تجربة عريقة وفاخرة وفريدة من نوعها.وتستهدف الحملة الترويجية المنوعة المستهلكين في الدول الخليجية من خلال عدة أنشطة مشتركة عبر عدد من المنصات الإلكترونية والإعلامية.وأعلنت منظمة اليابان الوطنية للسياحة مسبقًا في شهر مارس من هذا العام أنها قد سلطت الضوء على منطقة الشرق الأوسط لتكون سوقًا محوريًا جديدًا في استراتيجية تنمية السياحة لليابان، وبذلك رفعت المنظمة عدد الأنشطة التسويقية في المنطقة نظرًا للطلب العالي على الوجهات الخارجية الفاخرة.