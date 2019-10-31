تحت عنوان فبركة الأخبار | ندوة بـ إعلام القاهرة بحضور الأساتذة المصريين..عميد الكلية: تزييف الأخبار يؤثر على الأمن المجتمعى.. وأكاديميون يحذرون من خطورتها على وعى المشاهد | صور

عميد اعلام يطالب بضرورة وضع استراتيجية لمواجهة تزييف الأخبار
البرماوى :
البرماوى :
10 % من مستخدمي فيسبوك ينشرون 60 % من المحتويات المضللة
ليلي عبد المجيد :
ليلي عبد المجيد :
مصداقية الإعلام توقف الأخبار المزيفة
ايناس أبو يوسف:
ايناس أبو يوسف:
وسائل الإعلام اتجهت للفرقة.. وابتعدت عن التدقيق الاستقصائي
نظمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة صباح اليوم ندوة تحت عنوان "فبركة الأخبار والأمن المجتمعى فى الوطن العربى، بمشاركة عدد من عمداء كلية الإعلام وبعض الخبراء.
وترأس الندوة الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وأمين عام جمعية كليات الإعلام العربية، وأقيمت تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية.
افتتحت الندوة الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية إعلام القاهرة ، مؤكدة أن مسألة فبركة الأخبار قضية هامة وشائكة خاصة وأن تزييف الأخبار يؤثر على الأمن المجتمعى سواء سياسيا أو اجتماعيا أو أمنية على مستوى الوطن العربى.
وأضافت، خلال كلمتها في ندوة بعنوان "فبركة الأخبار والأمن المجتمعي في الوطن العربي"، المنعقدة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، اليوم الخميس، أن منصات التواصل الاجتماعي تتمتع بقدرة كبيرة على الانتشار، لافتة إلى أن الندوة تطرقت إلى آليات تزييف الأخبار وفبركتها والتوظيف الإيجابي لمواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الدكتورة ليلي عبد المجيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام، أن مصداقية الإعلام هي العامل الأساسي لوقف الاخبار المزيفة، موضحة أن المشاهد لن يتجه للاخبار المزيفة طالما هناك إعلام يثق به.
وأضافت استاذة الإعلام ، خلال كلمتها أن قضية فبركة الأخبار مهمة ويجب علينا أولا التفريق بينها وبين الإعلام الحقيقي حتي نستطيع مواجهتها، موضحة أن القضية مجتمعية وتؤثر على أمن المجتمع وممكن أن تصل بنا إلى حالة من الإحباط واليأس مما يجعل الشعوب عرضة لهزة نفسية .
وتابعت أن الندوة الحالية بداية لورش عمل لها أنشطة مختلفة يقودها الطلاب للعمل معا للتوعية والانطلاق من كلية الاعلام لباقى كليات الجامعة الأخرى.
فيما أكدت الدكتورة ايناس أبو يوسف، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن انتشار الأخبار المزيفة يعود إلى ضعف الوسائل التقليدية من الإعلام في توصيل رسائلها.
وأضافت الدكتورة إيناس أن الشكل المهني لتقديم الأخبار لابد ان يعتمد علي التحقق وليس الفرقعة الإخبارية، موضحة أن التحقق والعمل الاعلامي الاستقصائي أوشك علي الإختفاء من الاعلام المصرى وهو ما زاد من انتشار الشائعات والاخبار الزائفة.
وتابعت استاذة الإعلام ، ان هناك عددا كبيرا من وسائل الإعلام تعتمد علي السوشيال ميديا في انتقاء اخبارها، مشيرًا أن هذا الامر ممكن ان يجعل وسيله الإعلام مشاركا رئيسيا في انتشار الاخبار الزائفة، مطالبة وسائل الإعلام بالابتعاد عن الفرقعة والاتجاه للتدقيق.
من جانبه طالب الدكتور هشام عطية، عميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بإصدار تقرير نصف سنوى عن حالة التضليل وتزييف الأخبار فيما يخص مصر فى الإعلام الدولى، مؤكدًا أن هناك عددا كبيرا من متابعي الاخبار والاعلام في مصر والعالم يقعون ضحية الاخبار الزائفة.
وأضاف عطية أن هناك دراسة صدرت عام 2019، لجمهور أوروبا كشف أن 62% من الجمهور يرون أن السوشيال لها سيطرة على ما يرونه من اخبار وأن فيسبوك هو المتصدر فى مجال تلقى الجمهور للأخبار.
واوصي عطية الاعلام بوضع استراتيجية لمكافحة تزييف وفبركة الأخبار لما تمثله من خطورة على الأمن المجتمعى.
فيما قال الكاتب الصحفى خالد الفرماوى أن الأسباب الاقتصادية تحتل المرتبة الأولى في تزييف الاخبار وفبركتها من أجل الحصول على ترافيك ما يجعلها تنشر اخبارا مغلوطة ومجتزأه من سياقها وذلك لزيادة المتابعة ، مؤكدا أن 70% من الأغراض وراء المحتويات المفبركة اقتصادية.
وأضاف الفرماوى أن هناك 10 %من مستخدمي فيسبوك ينشرون 60 % من المحتويات المضللة وللأسف النسبة الأكبر من كبار السن فوق 45 عاما وذلك كون الأجيال القديمة كانت تعتمد على مصادر معلومات محددة سواء تلفزيونية أو صحف.
نظمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة صباح اليوم ندوة تحت عنوان "فبركة الأخبار والأمن المجتمعى فى الوطن العربى، بمشاركة عدد من عمداء كلية الإعلام وبعض الخبراء.
وترأس الندوة الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وأمين عام جمعية كليات الإعلام العربية، وأقيمت تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية.
افتتحت الندوة الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية إعلام القاهرة ، مؤكدة أن مسألة فبركة الأخبار قضية هامة وشائكة خاصة وأن تزييف الأخبار يؤثر على الأمن المجتمعى سواء سياسيا أو اجتماعيا أو أمنية على مستوى الوطن العربى.
وأضافت، خلال كلمتها في ندوة بعنوان "فبركة الأخبار والأمن المجتمعي في الوطن العربي"، المنعقدة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، اليوم الخميس، أن منصات التواصل الاجتماعي تتمتع بقدرة كبيرة على الانتشار، لافتة إلى أن الندوة تطرقت إلى آليات تزييف الأخبار وفبركتها والتوظيف الإيجابي لمواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الدكتورة ليلي عبد المجيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام، أن مصداقية الإعلام هي العامل الأساسي لوقف الاخبار المزيفة، موضحة أن المشاهد لن يتجه للاخبار المزيفة طالما هناك إعلام يثق به.
وأضافت استاذة الإعلام ، خلال كلمتها أن قضية فبركة الأخبار مهمة ويجب علينا أولا التفريق بينها وبين الإعلام الحقيقي حتي نستطيع مواجهتها، موضحة أن القضية مجتمعية وتؤثر على أمن المجتمع وممكن أن تصل بنا إلى حالة من الإحباط واليأس مما يجعل الشعوب عرضة لهزة نفسية .
وتابعت أن الندوة الحالية بداية لورش عمل لها أنشطة مختلفة يقودها الطلاب للعمل معا للتوعية والانطلاق من كلية الاعلام لباقى كليات الجامعة الأخرى.
فيما أكدت الدكتورة ايناس أبو يوسف، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن انتشار الأخبار المزيفة يعود إلى ضعف الوسائل التقليدية من الإعلام في توصيل رسائلها.
وأضافت الدكتورة إيناس أن الشكل المهني لتقديم الأخبار لابد ان يعتمد علي التحقق وليس الفرقعة الإخبارية، موضحة أن التحقق والعمل الاعلامي الاستقصائي أوشك علي الإختفاء من الاعلام المصرى وهو ما زاد من انتشار الشائعات والاخبار الزائفة.
وتابعت استاذة الإعلام ، ان هناك عددا كبيرا من وسائل الإعلام تعتمد علي السوشيال ميديا في انتقاء اخبارها، مشيرًا أن هذا الامر ممكن ان يجعل وسيله الإعلام مشاركا رئيسيا في انتشار الاخبار الزائفة، مطالبة وسائل الإعلام بالابتعاد عن الفرقعة والاتجاه للتدقيق.
من جانبه طالب الدكتور هشام عطية، عميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بإصدار تقرير نصف سنوى عن حالة التضليل وتزييف الأخبار فيما يخص مصر فى الإعلام الدولى، مؤكدًا أن هناك عددا كبيرا من متابعي الاخبار والاعلام في مصر والعالم يقعون ضحية الاخبار الزائفة.
وأضاف عطية أن هناك دراسة صدرت عام 2019، لجمهور أوروبا كشف أن 62% من الجمهور يرون أن السوشيال لها سيطرة على ما يرونه من اخبار وأن فيسبوك هو المتصدر فى مجال تلقى الجمهور للأخبار.
واوصي عطية الاعلام بوضع استراتيجية لمكافحة تزييف وفبركة الأخبار لما تمثله من خطورة على الأمن المجتمعى.
فيما قال الكاتب الصحفى خالد الفرماوى أن الأسباب الاقتصادية تحتل المرتبة الأولى في تزييف الاخبار وفبركتها من أجل الحصول على ترافيك ما يجعلها تنشر اخبارا مغلوطة ومجتزأه من سياقها وذلك لزيادة المتابعة ، مؤكدا أن 70% من الأغراض وراء المحتويات المفبركة اقتصادية.
وأضاف الفرماوى أن هناك 10 %من مستخدمي فيسبوك ينشرون 60 % من المحتويات المضللة وللأسف النسبة الأكبر من كبار السن فوق 45 عاما وذلك كون الأجيال القديمة كانت تعتمد على مصادر معلومات محددة سواء تلفزيونية أو صحف.