تحت عنوان فبركة الأخبار | ندوة بـ إعلام القاهرة بحضور الأساتذة المصريين..عميد الكلية: تزييف الأخبار يؤثر على الأمن المجتمعى.. وأكاديميون يحذرون من خطورتها على وعى المشاهد | صور

عميد اعلام يطالب بضرورة وضع استراتيجية لمواجهة تزييف الأخبار

10 % من مستخدمي فيسبوك ينشرون 60 % من المحتويات المضللة

ليلي عبد المجيد :

مصداقية الإعلام توقف الأخبار المزيفة

ايناس أبو يوسف: