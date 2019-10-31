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فن

قول للزمان ارجع يا زمان.. أمير طعيمة يستعيد ذكريات الطفولة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:14 م
أمير طعيمة
أمير طعيمة
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محمد بدران
نشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة، صورة له على حسابه الرسمى بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر طعيمة خلال الصورة وهو فى مرحلة الطفولة، وعلق على الصورة قائلًا: "قول للزمان أرجع يازمان".

يشار إلى أن أمير طعيمة سيتعاون مع الفنانة اللبنانية إليسا في ألبومها الجديد من خلال أغنية "حبة اهتمام".

حصل طعيمة خلال مشواره الفنى علي العديد من الجوائز من ضمنهم جائزة أفضل شاعر غنائي في مصر والوطن العربي، جائزة أفضل شاعر في مصر في مجلة "دير جيست".
قول للزمان ارجع يا زمان.. أمير طعيمة يستعيد ذكريات الطفولة
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