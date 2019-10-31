حدث في أمريكا.. الشرطة لم تجد معه سلاحا فاعتقلته بتهمة التهرب من دفع تذكرة المترو



ولفتت إلى أن الفتى قفز من فوق ماكينات التذاكر بالمترو، وقفز في القطار بمحطة ساوث بوند، وهو القطار الذي توقف بعد ذلك في محطة فرانكلين حيث تم اعتقاله.



وقالت شرطة نيويورك إن رجال شرطة طاردوا نابير في وقت سابق في محطة مترو باسيفيك ستريت ردا على تقارير شهود بأنه كان يلوح بمسدس قرب طريقي أتلانتيك وفلاتبوش.



ولفتت نيويورك بوست إلى أنه لم تم العثور على أي أسلحة مع نابيير، ونقلت عن مصادر إنفاذ القانون قولها إن نابيير عضو في إحدى العصابات بمنطقة كريبس، وله سوابق اعتقال بتهم الاعتداء والسرقة.





قالت وسائل إعلام أمريكية إن الشرطة اقتحمت محطة مترو واعتقلت أحد المسافرين بسبب عدم وجود تذكرة لديه.وأوضحت صحيفة نيويورك بوست أن الشرطة الأمريكية اقتحمت عربة مترو بسبب تلقيها بلاغا بوجود شخص يحمل سلاحا، وعندما دخلوا إلى عربة المترو، لم يجدوا لديه أي سلاح.وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة اعتدت على الشخص والذي تبين أنه فتى أفريقي يبلغ من العمر 19 عاما ويدعى أدريان نابيير، وألقت القبض عليه رغم أنه لم يبد أي معارضة أو محاولة للهرب.