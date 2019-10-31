في مكالمة هاتفية مع رئيس الاتحاد السكندرى.. قنصوه: نقف خلف فريق كرة السلة

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية خلال مكالمة هاتفية مع محمد مصيلحى، رئيس نادى الإتحاد السكندرى دعم ومؤازرة فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى والذى يخوض مبارة نهائي البطولة العربية لأندية السلة بدولة المغرب، فى الثامنة من مساء اليوم مع نظيره فريق بيروت.



وأكد قنصوه على ثقته الكبيرة بفريق كرة السلة بنادى الإتحاد العريق ومجلس إدارته لتحقيقه النصر والفوز بالبطولة للمرة الثانية على التوالى لإسعاد جماهير الإسكندرية.



ويخوض فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى والذى يخوض مبارة نهائي البطولة العربية لأندية السلة بدولة المغرب، فى الثامنة من مساء اليوم مع نظيره فريق بيروت.