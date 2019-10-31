أمير توفيق يطمئن على بعثة الأهلي في دبي

حرص أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالأهلي على زيارة معسكر الفريق الأول للكرة بدبي مساء اليوم للاطمئنان علي كافة الترتيبات.



ويخوض الفريق الاحمر مرانه الأول مساء اليوم بمدينة دبي في الإمارات.



ويقضي امير توفيق إجازته السنوية في دبي لكنه فضل متابعة كل شيء يخص المعسكر الأحمر .



وكانت بعثة الاهلى غادرت مطار القاهرة متجهة إلى الإمارات في العاشرة صباح اليوم، لإقامة معسكر يستمر لمدة أسبوع، ضمن المرحلة الأولى من فترة الإعداد التي يخوضها الفريق خلال فترة توقف مسابقة الدوري العام.



ويسعى رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، لتحقيق أقصى استفادة من خلال المعسكر الخارجي الذي يركز فيه على الجانب الفني والمعنوي، وانضمام الدوليين إلى المنتخبات الوطنية خلال الاجندة الدولية التي تبدأ بعد العودة من الإمارات.



