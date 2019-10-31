نادية الجندى بصورة أبيض وأسود.. شاهد

نشرت الفنانة نادية الجندى صورة جديدة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت نادية الجندى بـ صورة جديدة لها بالأبيض والأسود، لاقت اعجاب متابعيها.



وكانت نادية الجندى أعلنت عودتها إلى التمثيل من خلال تقديم فيلم ومسلسل ولكنها لم تكشف عن أى تفاصيل، حيث تعاود التعاون بينها والمنتج محمد مختار.



نادية الجندى كان احدث ظهور لها من خلال المهرجان القومى للسينما حيث تم تكريمها فى ختامه.