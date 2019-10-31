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ديني

خالد الجندى يكشف كواليس تربية شنبه وهجوم الناس عليه.. فيديو

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:20 م
خالد الجندى يكشف
خالد الجندى يكشف كواليس تربية شنبه وهجوم الناس عليه
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محمد شحتة
سخر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من منتقدى تربيته لشاربه، بزعم أنه مخالف للسنة النبوية.

وتابع قائلا، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "أنا ربيت شنبى العالم اتقلب، وأنا حر وعبد لله ففط، يقولك السنة على عينى ورأسى، بس روح أنت اتكحل وتعالى ما هى سنة برضوا".

وأشار إلى أن الناس لا يعلمون أن تربية الشارب سنة، والنبى كان له شارب، منوها أنهم يظنون أن السنة تكمن في تربية اللحية، قائلا "الناس نسيت الشارب واتكلمت على اللحية، وفى سنة سايبينها الجماعة اللى عاملين نفسهم جايين من عصر الصحابة، لو قعد يتنطط عليك قوله اتكحل وانزل الشارع، وهذا أمر نبوى صريح".
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