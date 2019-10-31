Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

احتفاء عربي بانتخاب عمرو موسى رئيسا لهيئة الحكماء الأفارقة.. صور

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:25 م
جانب من الاحتفاء
جانب من الاحتفاء بعمرو موسي
Advertisements
محمود نوفل
احتفى السفراء العرب في جيبوتي بانتخاب عمرو موسى رئيسًا لهيئة الحكماء الأفارقة التابعة للاتحاد الأفريقي لعامي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، خلال مأدبة غداء أعدها محمد مصطفى عرفي سفير مصر في جيبوتي تكريمًا له.

وتم انتخاب عمرو موسى علي هامش أعمال اجتماع المفوضية الأفريقية بجيبوتي برئاسة موسى فقيه رئيس المفوضية لمراجعة الأوضاع الأمنية بالقاهرة ونشاطات الاتحاد.

وخلال مأدبة الغداء قدم عمرو موسى شرحا لأوضاع المنطقة العربية وسبل وقايتها وكيفية الاستفادة من التحولات الدولية والتعامل مع الأزمات الراهنة.

وأبدى السفراء العرب ترحيبهم وافتخارهم بلقاء عمرو موسى بدار سكن السفير المصري.

وأوضح السفير المصري أن لجنة الحكماء الخمسة تمثل مناطق القارة وأقاليمها وتضم كبار الشخصيات البارزة وكان عمرو موسي اختير ضمنها كعضو عام ٢٠١٧.
احتفاء عربي بانتخاب عمرو موسى رئيسا لهيئة الحكماء الأفارقة.. صور
احتفاء عربي بانتخاب عمرو موسى رئيسا لهيئة الحكماء الأفارقة.. صور
احتفاء عربي بانتخاب عمرو موسى رئيسا لهيئة الحكماء الأفارقة.. صور
احتفاء عربي بانتخاب عمرو موسى رئيسا لهيئة الحكماء الأفارقة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مصطفى شوبير وناصر منسي يغادران معسكر المنتخب الأوليمبي بالسخنة

الرئيس السيسي يفتتح مصنع الغازات الطبية والصناعية في أبو رواش.. صور

قرار مفاجئ من ميتشو لـ فرجاني ساسي | تفاصيل

بدون حجاب.. سهير رمزي تحتفل بعيد زواجها بصورة رومانسية مع زوجها

فوائد الخل.. حل سحري للحصول على أسنان بيضاء

قصة اسيتا.. أغرب بي ام دبليو في التاريخ ذات الـ3 عجلات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 فكرة مرعبة.. أحدث صيحات الاحتفال بالهالوين

حادث مروع.. كلب ينهش طفلًا عمره 4 أعوام حتى الموت أمام والدته.. صور

باللون الأحمر.. شاهد مي سليم تفاجئ متابعيها بإطلالة كلاسيكية