احتفاء عربي بانتخاب عمرو موسى رئيسا لهيئة الحكماء الأفارقة.. صور

احتفى السفراء العرب في جيبوتي بانتخاب عمرو موسى رئيسًا لهيئة الحكماء الأفارقة التابعة للاتحاد الأفريقي لعامي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، خلال مأدبة غداء أعدها محمد مصطفى عرفي سفير مصر في جيبوتي تكريمًا له.



وتم انتخاب عمرو موسى علي هامش أعمال اجتماع المفوضية الأفريقية بجيبوتي برئاسة موسى فقيه رئيس المفوضية لمراجعة الأوضاع الأمنية بالقاهرة ونشاطات الاتحاد.



وخلال مأدبة الغداء قدم عمرو موسى شرحا لأوضاع المنطقة العربية وسبل وقايتها وكيفية الاستفادة من التحولات الدولية والتعامل مع الأزمات الراهنة.



وأبدى السفراء العرب ترحيبهم وافتخارهم بلقاء عمرو موسى بدار سكن السفير المصري.



وأوضح السفير المصري أن لجنة الحكماء الخمسة تمثل مناطق القارة وأقاليمها وتضم كبار الشخصيات البارزة وكان عمرو موسي اختير ضمنها كعضو عام ٢٠١٧.