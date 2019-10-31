محيي إسماعيل: الشباب يأملون أن يروني مع الجيل الفني الحالي

قال الفنان محيي إسماعيل، إنه يسترجع ذكريات فيلمه "محدش سامع حاجة" أثناء سيره في الشارع، موضحًا أن الشباب المعاصر يأمل أن يراه مع الجيل الفني الحالي، ولاسيما انه عاصر جميع الأجيال وعمالقة الفن .



وأضاف إسماعيل خلال حواره لبرنامج "حديث المساء" المُذاع على قناة "إم بي سي مصر" أنه غير مسؤول عن التعتيم الإعلامي لأعماله الفنية وأنه لا يتبع أسلوب الاتصال بأي شخص ويخبره انه يقوم بعمل فني أو نشر أخبار له .



وتابع الفنان محيي إسماعيل قائلا :« أتبع مقولة تكبروا على أهل الكبر، فإن الكبر على أهل الكبر صدقة».





