القمص تداؤس يناقش الماجستير في الآثار بـ جامعة كفر الشيخ

شهدت كلية الآداب جامعة كفر الشيخ، اليوم، مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الراهب القمص تداؤس آفامينا وبالميلاد عماد حنا أسعد منسق العلاقات بين وزاره الآثار والكنيسة القبطية ومسئول الآثار بدير مارمينا العجائبي بمريوط، رسالة الماجستير بعنوان "دير أبو مينا وملحقاته الأثرية أحد مناطق التراث العالمي في مصر حتى القرن 12م/ 6 هــ دراسة أثرية فنية في ضوء دراسة جديدة".



جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفرالشيخ والبراري ونيافة الأنبا مكارى الأسقف العام لمنطقة شبرا الجنوبية بالقاهرة والقمص اسطفانوس آفا مينا من دير مارمينا بمريوط.



كما حضر المناقشة، القمص بطرس بطرس بسطوروس وكيل عام مطرانية دمياط وكفر الشيخ والبراري والقمص ديسقورس شحاتة وكيل دير القديسة دميانة بالبراري والقمص بسطوروس نظمى كاهن كنيسة مار جرجس بكفرالشيخ والقس ياكوبوس أسعد كاهن كنيسة مارمينا والبابا كيرلس بكفرالشيخ.



وضمت لجنة الحُكم والمناقشة، كلًا من الدكتور حجاجي إبراهيم أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة طنطا، رئيسًا ومناقشًا والدكتور وليد شوفي البحيري أستاذ الآثار الإسلامية وعميد كلية الآداب جامعة كفر الشيخ مشرفا وعضوًا والأستاذ الدكتور حسام أحمد المسيري أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بالكلية مناقشا وعضوًا، والتي منحت الباحث درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع وتداول الرسالة بين الجامعات.



وأبرزت الرسالة أهمية إقليم مريوط تاريخيًا وأثريًا وجغرافيًا التي أهلته طريقًا للحج الثاني بعد القدس قديمًا وتاريخ القديس مينا ومدينته الأثرية من خلال نصوص المخطوطات والزيارات التاريخية للمدينة وأهم الاستكشافات الأجنبية والمصرية والأحداث التاريخية المرتبطة بالمدينة بالإضافة إلى دراسة وصفية لأهم العناصر الأثرية المكتشفة في المدينة.



جدير بالذكر أن المشرف على هذه الرسالة العلمية القيمة، الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب وأستاذ الآثار الإسلامية، والدكتور محمد أبو عرب، أستاذ مساعد الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ.