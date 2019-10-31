٣ آلاف فرصة عمل .. تفاصيل الملتقى التوظيفي الـ 38 بـ قنا

اختتمت محافظة قنا، فعاليات الملتقي التوظيفي التاسع والثلاثين الذي نظمته إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية وبالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، على مدار ثلاثة أيام بمشاركة ٣٤ شركة خاصة، تهدف لتوفير ٣ آلاف فرصة عمل في القطاعات الوظيفية المختلفة.



بدأت فعاليات الملتقى، أول أمس بالاستاد الرياضي بمدينة قنا وأمس بنادي الأسرة بمدينة فرشوط واختتمت فعالياته اليوم بقاعة ريماس بمدينة قوص وتم اختيار المدن الثلاث فى وسط وجنوب وشمال المحافظة لتخفيف أعباء الانتقال على الشباب والفتيات الراغبين فى التقدم لشغل الوظائف بشركات المشاركة فى الملتقى، كما يعد الملتقي حلقة في سلسلة الملتقيات التوظيفية التي نظمتها المحافظة خلال السنوات الماضية والتي أسفر عنها توفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل للشباب.



شارك بالملتقي ٣٤ شركة خاصة، بهدف توفير ٣ آلاف فرصة عمل في القطاعات الوظيفية المختلفة، تتضمن فرص عمل لنسبة الـ ٥٪ من ذوى الاحتياجات الخاصة.



وأوضح اللواء عبدالحميد الهجان-محافظ قنا، أنه تم تخصيص أماكن في الملتقى للجهات المانحة للشباب الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة فضلًا عن توفير مكان خاص لريادة الأعمال وذلك للتوجيه المهني المناسب عبر مراكز التدريب المنتشرة في المحافظة، مقدمًا الشكر للشركات المشاركة في الملتقي والقائمين علي تنظيمه من الجهات التنفيذية والمعنية بملفي التشغيل والشباب بالمحافظة، داعيًا الشباب المتقدمين الى ضرورة المثابرة والتفاني في العمل لاكتساب الخبرات مما قد يساعدهم في إقامة مشروعاتهم الخاصة مستقبلا.



جدير بالذكر أن المحافظة تسعي الي تنظيم مثل هذه الملتقيات في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحد من البطالة التي بدأ معدلها في التراجع بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية، حيث انخفضت نسبة البطالة الي 9.3 % وهو نتيجة لما تقوم به الدولة من مشروعات قومية كبرى وما يُعقد من ملتقيات توظيف تسهم في توفير فرص عمل كريمة ولائقة لشباب مصر الواعد.

