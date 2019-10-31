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أخبار العالم

الأيزيدية نادية مراد تدعو إلى محاكمة محتجزي داعش مثل النازيين

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:27 م
نادية مراد
نادية مراد
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شيماء مصطفى
طالبت الإيزيدية نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام، بمحاكمة جميع عناصر تنظيم داعش المحتجزين، على غرار محاكمة نورمبرج الخاصة بالنازيين.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، دعت نادية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى تقديم محتجزي وعناصر داعش إلى العدالة في محاكمة علنية يراها العالم، وذلك عقب مقتل زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي خلال عملية عسكرية أمريكية.

وأكدت أن نبأ مقتل البغدادي أشاد ورحب به العالم، خاصة المجتمعات والبلاد التي استهدفها ذلك التنظيم، لافتة إلى أن ذلك يعد بداية للمعركة الدولية لتقديم محتجزي داعش إلى العدالة في محاكمة علنية أمام العالم.

وأضافت أنه من الضرورى الاتحاد وتحميل إرهابيي داعش المسؤولية، ومحاكمتهم بنفس الطريقة التي حاكم بها العالم النازيين في محكمة علنية أطلق عليها "محاكمات نورمبرج".

وتعد محاكمات نورنبرج من أشهر المحاكمات التي شهدها التاريخ المعاصر، وتناولت المحاكمات في فترتها الأولى، مجرمي حرب القيادة النازية بعد سقوط الرايخ الثالث، وفي الفترة الثانية، تمت محاكمة الأطباء الذين أجروا التجارب الطبية على البشر.

وكانت نادية مراد، الأيزيدية العراقية حازت على جائزة نوبل للسلام لعام 2018 بفضل جهودها للقضاء على استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحرب. وكانت تعرضت للسبي والاغتصاب على أيدي مقاتلي داعش في مدينة الموصل بالعراق عام 2014، وقتل التنظيم الإرهابي عددا من أشقائها وأسروا زوجاتهم.
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