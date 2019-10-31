طبيب كليوباترا ليس الأخير .. حكم يطرد دكتور ريال مدريد وإبراهيم نور الدين بلقاء الزمالك والإسماعيلي

خصصت للحفاظ على سلامة اللاعبين مضيفا أنه عندما يكون اللاعب مصاب يخرج الفريق الآخر الكرة فكيف يستبعد طبيب ليس له بديل من مباراة ومن يعالج المصابين داخل المستطيل الأخضر.





طبيب الأندية يتسم بدوره الحيوي فى مشوار أى فريق بمختلف الدرجات نظرا لدوره الإنساني وضرورة تواجده خارج الخطوط من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين وعناصر المنظومة الرياضية.ونادرا ما يتعرض طبيب الفريق إلى الطرد من قبل حكم اللقاء على مستوى دوريات العالم لاسيما وأنه يكون فى حالة تأهب لمواجهة المخاطر الجسمانية خلال مجريات اللقاء نظرا لوجود تلاحم واحتكاكات مباشرة وغير مباشرة تؤدى إلى وقوع اللاعبين فى خضم الإصابات التى تستلزم التدخل من الكوادر الطبية.طرد طبيب فريق سيراميكا كليوباترا ليس الأخير فلقد سبقه فى الدورى الإسباني إشهار أحد الحكام البطاقة الحمراء ضد الطبيب وكذلك فى الدوري المصري بلقاء الزمالك والإسماعيلي.صدى البلد يسلط الضوء على حالات الطرد التى تعرض لها أطباء فى مختلف الدوريات المحلية والأوروبية.طرد طبيب ريال مدريد رغم إنقاذه حياة لاعبفى عام 2014 أكدت صحيفة "ماركا" المقربة من أسوار فريق ريـال مدريد، على أن اللاعب الشاب دييغو لورينتي، كاد أن يفارق الحياة وذلك خلال مباراة جمعت بين ريـال مدريد "كاستيا" ورديف خيرونا.دييغو لورينتي الذي أصبح ينادى عليه من قبل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للفريق الأول، كان قريبا من مفارقة الحياة، وذلك بعدما تلقى ضربة قوية في رأسه، من قبل أحد لاعبي نادي خيرونا، ليتم حمله إلى المستشفى في حالة إغماء.ورغم أن اللاعب فقد وعيه، و كان من الضروري تدخل طبيب الفريق، إلا أن حكم المباراة مينوز بوتلير، أشهر الورقة الحمراء في وجه الطبيب خوليو دي لا مورينا، بداعي أن الأخير دخل أرضية الملعب دون إذن الحكم وحسب ما أكدته الصحيفة فإن طبيب ريـال مدريد وعندما شاهد لورينتي سقط أرضا، توجه إلى الحكم الرابع وقال له:" أوقف هذه المباراة اللعينة"، ليدخل بعدها أرضية الملعب دون إذن حكم الوسط، ليتلقى بذلك الورقة الحمراء.طبيب الدراويشقام الدولي ابراهيم نور الدين حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي التى أقيمت بينهما عام 2016 بطرد طبيب فريق الدراويش نظرا للاعتراض على القرارات التحكيمية.وشهدت المدرجات قيام الجماهير بالهتاف بعد طرد الحكم إبراهيم نور الدين طبيب فريق الإسماعيلي.طبيب سيراميكا كليوباتراقام سعيد حمزة حكم مباراة سيراميكا كليوباترا والنصر التي أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الثانية من مباريات مجموعة القاهرة والقناة في دوري الدرجة الثانية بطرد فريد رضوان طبيب فريق سيراميكا ليجلس في المدرجات وأثناء اللقاء تعرض اللاعب حسني زكي لاصطدام قوي وسقط وتعرض لحالة بلع اللسان ليخالف الطبيب قرار الحكم ويقفز من المدرجات ويركض سريعا ويتمكن من إنقاذه قبل أن تدخل سيارة الإسعاف إلى الملعب لتنقل اللاعب إلى أقرب مستشفى.ولجأ مسئولو نادي سيراميكا كليوباترا إلى سلك القنوات الشرعية عبر تقديم شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد حكم لقاء النصر سعيد حمزة استنادا الى مخالفته لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".فتح تحقيق ضد سعيد حمزةكلفت اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية برئاسة جمال الغندور بفتح تحقيق في الشكوى المقدمة من جانب نادي سيراميكا كليوباترا ضد سعيد حمزة حكم مباراة الفريق أمام نادي النصر في اللقاء الذى أقيم فى إطار الجولة الثانية بدوري القسم الثاني.قال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن مسئولى الجبلاية تسلموا شكوى واردة من قبل إدارة نادي سيراميكا كليوباترا ضد حكم لقاء النصر سعيد حمزة شملت التضرر من الأحداث الصادرة خلال مجريات اللقاء والتى صاحبت طرد طبيب الفريق فضلا عن المعاملة السيئة للاعبين.أفاد أن لجنة الجبلاية المؤقتة بدورها أحالت الشكوى إلى لجنة الحكام الرئيسية فى الاتحاد من أجل فتح تحقيق فى الشكوى واستبيان مدى مخالفة قيام الحكم سعيد حمزة لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" من عدمه.المادة الثانية بـ الفيفا تحظر طرد الطبيبأكد الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية، أن المادة الثانية فى لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" تمنع حكم المباراة من طرد طبيب أي فريق خارج اللقاء وقال : لا يجوز لحكم المباراة طرد الطبيب لأن فى هذا خطورة على اللاعبينويهدد سلامة كرة القدم.تابع محمد فضل الله : للحكم سلطة إصدار أية قرارات للأجهزة الطبية والفنية لكن يحب أن يتأكد من عدم تأثيرها على سلامة كرة القدم والمادة ٢ فى لوائح الاتحاد الدولي جاء من اهداف الفيفا من ضمن بنودها الحفاظ على سلامة كرة القدم ومادة اللعب النظيف،