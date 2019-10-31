نهاد حجاج يعترض على تسليم الإسماعيلي لشركة الاستادات

أعلن نهاد حجاج المستشار القانوني للنادي الإسماعيلي السابق، عن الطعن على قرار تسليم الإسماعيلي لشركة استادات.



ونشر نهاد حجاج عبر صفحته الشخصية فيس بوك قائلا:



وزارة الشباب والرياضة تقرر تسليم استاد الإسماعيلي لشركة استادات يوم الأحد الموافق ١٠ نوفمبر 2019 دون الرجوع لمجلس إدارة نادي الإسماعيلي.



وقمت اليوم بالطعن على قرار التسليم أمام محكمة مجلس الدولة بالقاهرة وتم تحديد يوم / الأحد القادم الموافق 3/11/2019 لنظر الشق العاجل لوقف تنفيذ هذا القرار الباطل، وقيد الطعن تحت رقم 4210 لسنة 74 ق الدائرة الثانية / منازعات التنفيذ.