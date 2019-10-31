Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسين الشحات يتلقى رسالة من المدير الفني السابق لـ العين الإماراتي.. فيديو

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:34 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أكد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني السابق لنادي العين الإماراتي، أن هدفه في الفترة المقبلة ضم حسين الشحات لنادي دينامو زغرب الكرواتي.

وقال زوران في تصريحات تليفزيونية: "حسين الشحات صنع تاريخا مع العين الإماراتي من أول مباراة شارك فيها".

وأضاف: "أنا حاليا مدير رياضي لنادي دينامو زغرب الكرواتي ومن ضمن أهدافي ضم الشحات في الفترة المقبلة".

وأشرف ماميتش علي تدريب حسين الشحات في العين الإماراتي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدرب الاهلي الجديد المحتمل متهم بقضايا اختلاس

عرض كرواتي لضم حسين الشحات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تخرجت في الجامعة وعمرها 16 عاما.. ليلى عز العرب تكشف عن وظيفتها الحقيقية

النساء للخدمة والمتعة الجسدية.. ناجية من جحيم داعش تكشف مفاجآت عن التنظيم الإرهابي

تأجيل اللقاء.. تطورات جديدة بشأن انسحاب ليفربول من كأس الرابطة

قرعة كأس الرابطة.. محمد صلاح يصطدم بـ تريزيجيه والمحمدي

دافع الخيانة كان الانتقام.. تفاصيل مرعبة عن الجاسوس الذي أوقع بالبغدادي زعيم داعش

أول تعليق من ترامب على قرار مجلس النواب الأمريكي الجديد بشأن عزله من منصبه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 فكرة مرعبة.. أحدث صيحات الاحتفال بالهالوين

حادث مروع.. كلب ينهش طفلًا عمره 4 أعوام حتى الموت أمام والدته.. صور

باللون الأحمر.. شاهد مي سليم تفاجئ متابعيها بإطلالة كلاسيكية