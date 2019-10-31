حسين الشحات يتلقى رسالة من المدير الفني السابق لـ العين الإماراتي.. فيديو

أكد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني السابق لنادي العين الإماراتي، أن هدفه في الفترة المقبلة ضم حسين الشحات لنادي دينامو زغرب الكرواتي.



وقال زوران في تصريحات تليفزيونية: "حسين الشحات صنع تاريخا مع العين الإماراتي من أول مباراة شارك فيها".



وأضاف: "أنا حاليا مدير رياضي لنادي دينامو زغرب الكرواتي ومن ضمن أهدافي ضم الشحات في الفترة المقبلة".



وأشرف ماميتش علي تدريب حسين الشحات في العين الإماراتي.