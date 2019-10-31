بعد مقتل البغدادي .. أول رسالة من داعش إلى الرئيس ترامب

وجه المتحدث الجديد باسم تنظيم داعش الإرهابي، أبو حمزة القرشي، اليوم الخميس، رسالة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وتأتي هذه الرسالة في أعقاب إعتراف التنظيم رسميا بمقتل البغدادي على يد القوات الأمريكية.



وقال القرشي في رسالة وجهها للرئيس الأمريكي: "من يتحكم في مصير الولايات المتحدة اليوم هو رجل عجوز مسن غبي، ينام في المساء وله رأي، ويصبح وله رأي آخر. لا تفرح. كؤوس المر التي شربتها في عهد أبوبكر البغدادي، ستكون حلوة مقارنة بما سيأتي.



وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، رسميا، مقتل أبوبكر البغدادي والمتحدث باسم التنظيم. فيما أعلن أن أبا إبراهيم القرشي سيخلف البغدادي في زعامة التنظيم، وسيتولي أبوحمزة القرشي مسؤولية المتحدث باسمه.

