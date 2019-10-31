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أخبار البلد

السفارة المصرية بموريشيوس تشارك بتنظيم ورشة عمل في مجال المشغولات اليدوية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:45 م
جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
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محمود نوفل
استضافت وزارة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدولة موريشيوس، بالتنسيق مع السفارة المصرية في بورت لويس، أحد خبراء وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، لتنظيم ورشة عمل في مجال المشغولات اليدوية خلال شهر أكتوبر 2019، وذلك في إطار تطلع موريشيوس للاستفادة من الخبرة المصرية المميزة في مجال المصنوعات التقليدية، وطلبة إيفاد خبراء مصريين متخصصين لتدريب كوادر مؤهلة لبدء مشروعات صغيرة في هذا المجال اعتمادًا على الخامات والموارد المستوردة، كالأخشاب والجلود والأحجار والمعادن، بهدف خلق فرص عمل جديدة.

شارك بورشة العمل 17 متدربًا موريشيًا، وتم التركيز خلالها على أعمال التطريز والجلود والخشب.

كما تم تنظيم معرض في ختام الورشة لمنتجات المتدربين حضره كبار مسئولي وزارة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدولة موريشيوس.

وصرحت سفيرة مصر في موريشيوس آية سعد بأن النجاح الكبير الذي حققته ورشة العمل التي نظمتها خبيرة وزارة التضامن الاجتماعي، يمهد الطريق أمام المزيد من التعاون المستقبلي في هذا المجال وإيفاد المزيد من الخبراء في التخصصات ذات الأولوية لدي موريشيوس، والتي تتطلع للتوسع في ورش العمل وتكثيفها لتشمل مجالات المصنوعات الجلدية والخشبية إضافة إلى التطريز اليدوي، وهو ما ستعمل وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع السفارة المصرية على التنسيق بشأنه كأحد محاور الجهود المصرية لتدريب الكوادر الأفريقية.
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