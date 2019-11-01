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مرأة

مفاجأة .. 3 نصائح ذهبية لـ علاقة زوجية سعيدة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:01 ص
حياة زوجية سعيدة
حياة زوجية سعيدة
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رضوى حسام
مع ضغوطات الحياة وطول مدة الزواج قد تصبح أي علاقة زوجية معرضة للخطر، هناك العديد من العلامات التي تبين ما إذا كانت العلاقة بين الزوجين متناغمة أم ستبدأ في الانهيار، لحل هذه الأزمة نشر موقع "Bright Side" بعض النصائح لمساعدتك على فهم علاقتك بشريكك والوصول لحياة زوجية سعيدة.


• تجنب النقاش وقت الغضب :-

عندما يحتد الأمر في أي موقف يجب على أحد الطرفين الهدوء وتجنب النقاش، فمن الطبيعي أنه يجب على كل من الطرفين أن يتجنب ردود الأفعال البطيئة حتى لا تصاب العلاقة بالملل، ولكن عليكما أيضًا تجنب العصبية المفرطة، فيجب التأني دائمًا في اتخاذ القرارات وخاصة الصعبة.


• احترام وجهات النظر المختلفة :-

كل من الطرفين لديه رأيه الخاص، تفضيلاته وآرائه، ويمكن أن تكون هذه الآراء متشابهة أو مختلفة تمامًا، لذلك فمن المهم بالنسبة لك أن تفهم أن أفكار ومشاعر شريك حياتك ليست مطابقة تمامًا لك واحترام وجهات نظره.


• المصارحة بمشاعرنا و أفكارنا :-

لا تتوقع أن يبدأ شريكك في قراءة أفكارك، بل على كل منكما أن يطلب ما يريده من الآخر فعلى سبيل المثال، إذا كنت ترغبين في تناول العشاء معه خارج المنزل، فعليك أن تقولي له ذلك، بدلًا من تركه يخمن ما تريده أنت، ولكن ضع في اعتبارك أنه قد يقبل أو يرفض طلبك مهما كان هذا الطلب، وهذا وفقًا لاحتياجاته ورغباته وظروفه.
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