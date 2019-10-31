محيي إسماعيل: بدأت من القمة ودفعت ثمن ذكائى .. فيديو

تساءل الفنان محيي إسماعيل، هل بدايته الفنية كانت سببًا في تعتيم الإعلام عنه، لافتًا إلى ان أي فنان يبدأ من الصفر ويصل إلى القمة.



وتابع محيي إسماعيل خلال حواره عبر برنامج "حديث المساء" المُذاع على قناة "إم بي سي مصر"، " أنا بدأت من القمة يبقي انا غلطان .. غلطان إني اتحط في فيلم الإخوة الأعداء مع أشهر النجوم وأحصد جائزة من موسكو".



وأشار محيي إسماعيل إلى أنه دفع ثمن ذكائه في أعماله الفنية، موضحًا إنه قرر ان يكون ذكيا ووضع بصمته في جميع أعماله.

