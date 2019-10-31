فضيحة مدوية.. اختراق هواتف مسؤولي 20 دولة حليفة لـ أمريكا بينهم دول عربية



وأشارت إلى أن جزءا كبيرا من الأهداف هم مسؤولون حكوميون وعسكريون من 20 دولة حليفة للولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت أن المسؤولين ينتمون إلى الولايات المتحدة والامارات والبحرين والهند، وباكستان والمكسيك.

وكانت شركة واتساب قد تقدمت بدعوى قضائية ضد الشركة الإسرائيلية.





ذكرت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، أن مسؤولين من نحو 20 دولة حليفة للولايات المتحدة الأمريكية كانت هواتفهم هدفا للاختراق من خلال تطبيق الواتساب، بواسطة فيروس بيجاسوس الذي تنتجه شركة إن إس أو الإسرائيلية.