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أخبار البلد

عرض فني لمسرح العرائس لـ أبناء الصحفيين بالنقابة .. صور

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:56 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
بدأت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين فى العرض الفنى لمسرح العرائس مساء اليوم بمسرح النقابة لأبناء واسر الصحفيين .

وكان قد أعلن حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين للنشاط عن تنظيم عرضًا فنيًا اليوم الخميس على مسرح النقابة لأبناء الصحفيين وأسرهم وذويهم لفريق أجيال للعرائس وعرائس الماريونيت التابع للإدارة العامة لثقافة الطفل بقصر جاردن سيتى .

وأشار الزناتى الى ان العرض سيكون بالمجان ويأتى فى إطار التعاون الذى اتفقت عليه النقابة مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض لإقامة عروض لمسرح العرائس والأنشطة الفنية والرحلات وورش الرسم لأبناء الصحفيين وبدأت الأسبوع الماضى برحلات لاتوبيس الفن الجميل وأعقبها ورشة فنية لرسوم الأطفال.
عرض فني لمسرح العرائس لـ أبناء الصحفيين بالنقابة .. صور
عرض فني لمسرح العرائس لـ أبناء الصحفيين بالنقابة .. صور
عرض فني لمسرح العرائس لـ أبناء الصحفيين بالنقابة .. صور
عرض فني لمسرح العرائس لـ أبناء الصحفيين بالنقابة .. صور
عرض فني لمسرح العرائس لـ أبناء الصحفيين بالنقابة .. صور
عرض فني لمسرح العرائس لـ أبناء الصحفيين بالنقابة .. صور
عرض فني لمسرح العرائس لـ أبناء الصحفيين بالنقابة .. صور
عرض فني لمسرح العرائس لـ أبناء الصحفيين بالنقابة .. صور
عرض فني لمسرح العرائس لـ أبناء الصحفيين بالنقابة .. صور
عرض فني لمسرح العرائس لـ أبناء الصحفيين بالنقابة .. صور
عرض فني لمسرح العرائس لـ أبناء الصحفيين بالنقابة .. صور
عرض فني لمسرح العرائس لـ أبناء الصحفيين بالنقابة .. صور
عرض فني لمسرح العرائس لـ أبناء الصحفيين بالنقابة .. صور
عرض فني لمسرح العرائس لـ أبناء الصحفيين بالنقابة .. صور
عرض فني لمسرح العرائس لـ أبناء الصحفيين بالنقابة .. صور
عرض فني لمسرح العرائس لـ أبناء الصحفيين بالنقابة .. صور
عرض فني لمسرح العرائس لـ أبناء الصحفيين بالنقابة .. صور
عرض فني لمسرح العرائس لـ أبناء الصحفيين بالنقابة .. صور
عرض فني لمسرح العرائس لـ أبناء الصحفيين بالنقابة .. صور
عرض فني لمسرح العرائس لـ أبناء الصحفيين بالنقابة .. صور
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