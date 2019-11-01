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مرأة

للسيدات فقط .. 3 نصائح رائعة لإطلالة جذابة بشكل دائم

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:05 ص
نصائح لإطلالة جذابة
نصائح لإطلالة جذابة
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رضوى حسام
ترغب كثير من السيدات فى الظهور في شكل مثالي بصفة مستمرة، يمكن أن تكون إطلالتك جذابة في كثير من الأحيان إذا أخذتِ الوقت المناسب للتحضير، لكن كيف يمكننا تحقيق ذلك ونحن ولا نملك سوى بضع دقائق؟

كشف موقع "Bright Side" عن بعض النصائح الأكثر فعالية التي من شأنها أن تساعدك على الحصول على إطلالة جذابة بشكل دائم على الفور .


- اختيار الأحذية المناسبة

لجعل ساقيك أطول وجسمك أقل حجمًا، يجب عليك إرتداء الأحذية التي تشبه لون بشرتك، مثل البيج أو البني، أيهما أقرب إلى لون ساقيك، فهذا من شأنه أن يطول مظهرها مع الحفاظ على أختيار حذاء مريح ، وإذا كنتِ ترتدي السراويل أو الجوارب، فعليكِ اختيار الأحذية المماثلة للون الحذاء أو الجورب، فهذه الطريقة رائعة لأنها تضيف طولًا إلى ساقيك.


- اختيار قياس الملابس المناسب

لا يجب شراء ملابس ذات مقاس أصغر أو أكبر من حجمك، حتى لا تبدين أكبر مما أنتِ عليه أو أصغر من حجمك الطبيعي، المقاس المضبوط هو الأفضل على الإطلاق.


- اختيار الإكسسوارات المناسبة

الأوشحة الثقيلة والطويلة يمكنها أن تُثقل من مظهرك بشكل عام، لذلك يمكنك فقط وضع وشاح خفيف على رقبتك، كما يمكنك أيضًا اختيار سلسلة بسيطة على شكل حرف "V" وترك 2-3 أزرار مفتوحين بالقرب من منطقة الرقبة للحفاظ على مظهر جذاب، كما أن الابتعاد عن الأقراط الطويلة هو الأفضل، فيمكنك استخدام الأقراط الصغيرة التي تعطي مظهر ناعم وجذاب .
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