لجان مجمع البحوث الإسلامية .. 12 وحدة تبحث في تجديد الفكر وإنارة العقول



وتقوم اللجان الأساسية بالبحث فى اختصاصاتها، ويعهد المجلس إلى كل منها بجانب من البحوث الداخلة فى اختصاص المجمع. وهذه اللجان هى: لجنة بحوث القرآن الكريم، لجنة بحوث السنة والسيرة، لجنة البحوث الفقهية، لجنة العقيدة والفلسفة، لجنة التعريف بالإسلام، لجنة إحياء التراث الإسلامى، لجنة التربية والتعليم، لجنة التعاون بين المجمع وجامعة الأزهر، لجنة القدس والجهاد والأقليات، لجنة المتابعة، لجنة حوار الأديان، لجنة الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم.. وسوف نتناول التعريف بكل لجنة بشكل مبسط:



لجنة القرآن



تقوم هذه اللجنة بدراسة كل ما يتصل بالقرآن وما يثار ضده من افتراءات وشبهات والرد عليها ودراسة كل ما يقدمه القران فى كل عصر لهداية البشر، علاوة على القضايا المستحدثة مثل الاعجاز العلمى فى القران وتوافق العلوم الحديثة والأبحاث مع الإعجاز العلمى.



لجنة الإعجاز العلمى



تقوم هذه اللجنة ببحث ودراسة كل ما يتصل بقضايا ومسائل الاعجاز العلمى فى القران والسنة، وذلك من خلال الاجتماعات الدورية الشهرية، ومن خلال الندوات والمواسم الثقافية التى تعقدها بشكل دورى، ويحاضر فيها صفوة مختارة من العلماء.



لجنة بحوث السنة والسيرة



تقوم بمهمتها بمراجعة موسوعة السنة بالحديث والرجال وتحقيق كتب التراث والعمل على طبعها، وترشيح بعض بحوث رسائل الماجستير والدكتوراه للطبع والنشر، وطبع ونشر بعض البحوث والكتب الموجزة لعلاج بعض القضايا المعاصرة فى ضوء السنة، وتتبع ما يثار حول السنة من شبهات والرد عليها.



لجنة البحوث الفقهية



تقوم ببحث الموضوعات الفقهية، التى يقتضى الأمر عرضها على المجمع، أو حاجتها إلى دراسة، ودراسة ما يثار من موضوعات فقهية يستلزم الأمر بحثها وتقرير الرأى الفقهى الذى يلزم لكل موضوع.



لجنة العقيدة والفلسفة



تعمل هذه اللجنة على رصد ما يبث فى القنوات الفضائية لمواجهة المطاعن فى الإسلام لإحداث الفتنة الطائفية وإثارة البلبلة ورد المجمع عليها وبحث كل ما يمس العقيدة الإسلامية من تيارات معاصرة، وبحث ما ينشر فى المجلات والصحف الإسلامية والرد عليها، والمساهمة فى تحقيق المخطوطات التى تخدم العقيدة الإسلامية.



لجنة التعريف بالإسلام



تقوم هذه اللجنة بالآتي: اختيار الكتب والمصنفات التى تعرف الإسلام مما كتبه رجال التراث وعلماء الأزهر للنظر فى نشرها. تحديد عدد من الموضوعات التى يكتب فيها، التعريف بالإسلام على ضوء التقارير التي تدرسها اللجنة واختيار من سيتولى الكتابة فيها، ومتابعة أعمال لجنة الحوار بين الأديان، وذلك لدعمها وتذليل العقبات التى قد تعترض عملها حتى تستطيع القيام بالمهام المنوطة بها ومتابعة ما ينشر ويذاع من اتهامات باطلة عن الإسلام والعمل على الرد عليها تصحيحا للمفاهيم.



لجنة إحياء التراث



وتقوم بتحقيق بعض كتب التراث التى يقع عليها اختيار اللجنة ليستفيد منها القارئ، وإعادة تحقيق ما حقق من هذه الكتب على غير المناهج العلمية السليمة وأن يكون الأساس فى اختيار كتب التراث هو اتصالها بالقضايا المثارة الآن على الساحة المحلية والعالمية والمتعلقة بالإسلام وقضاياه.



لجنة التربية والتعليم





تقوم بدراسة ما ترى اللجنة التعرض له، من موضوعات تتصل بالعملية التعليمة فى الأزهر الشريف ويستفيد منها طالب العلم استفادة كاملة بعيدة عن التعصب والتطرف والاختلافات المذهبية والعقدية وتقرير دراسة العلوم الحديثة التى تتطلب مسايرة العصر الحديث.



لجنة التعاون بين المجمع والجامعة



تعمل على دراسة كل ما يتعلق بالدراسات العليا بجامعة الأزهر، للارتقاء بمستوى التعليم الجامعى ومناقشة دراسة كل ما يعرض على اللجنة من مكاتبات وموضوعات تخص الدراسة فى جامعة الأزهر، وتقرير دراسة كل ما يجعل الطالب الجامعى لديه الكفاءة العلمية بما يحمى العقيدة الصحيحة من التحريف بالوسائل الحديثة ومواجهة الهجمات الشرسة على الإسلام والمسلمين وليس تدريسها كمادة نشاط فحسب ليتمكن الطالب من الاستفادة منها استفادة علمية كاملة.



لجنة القدس والجهاد والأقليات الإسلامية



وتعمل هذه اللجنة على مساهمة الأزهر والهيئات الإسلامية والعالمية فى توحيد الصف الإسلامى والعربى على حد سواء ودراسة الموضوعات الخاصة بالقضية الفلسطينية ومكانة القدس والمسجد الأقصى فى نفوس المسلمين، ومتابعة المساعى الرامية إلى تحرير القدس والأماكن المقدسة وذلك من النواحى الشرعية والدينية والاجتماعية.



بالإضافة إلى متابعة أحوال الأقليات الإسلامية فى البلدان غير الإسلامية ومد يد العون لها، والمساهمة فى حل النزاعات بين الدول والمنظمات الإسلامية من جهة وبين الدول غير الإسلامية من جهة أخرى بالطرق السليمة عن طريق الحوار المفتوح الذى يعكس صورة الإسلام المشرقة، وتعاليمه السليمة كما وردت فى القران والسنة تصحيحا للمفاهيم الخاطئة التى يرددها اعداء الإسلام فى أنحاء العالم.



لجنة المتابعة



تقوم بدراسة كل ما يحال إلى اللجنة من أعمال اللجان الأخرى ومتابعتها والموضوعات التى يرى أعضاء اللجنة بحثها ومتابعة ما يثار فى المحطات الفضائية من قضايا فكرية خاطئة أو مغلوطة على الإسلام والمسلمين والرد عليها.



ويجوز تعديل هذه اللجان بالإلغاء أو الإضافة بقرار يصدر من شيخ الأزهر بعد موافقة مجلس المجمع، وتضع كل لجنة مشروعًا بخطتها، ويقدم كل عضو فى بداية كل دورة للانعقاد العادى، للأمانة العامة، بيانًا باللجان الأساسية التى يرغب فى الانضمام إليها.



وتشكل تلك اللجان فى بدء كل دورة من دوراته ويختار منها مقررًا ومقررًا مندوبًا من الأعضاء، وتعقد شهريًا على الأقل، ويمكن أن تعقد اجتماعًا طارئا.

يختص مجمع البحوث الإسلامية، التابع لمشيخة الأزهر، بدراسة كل ما يتصل بتجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسى والمذهبى، ويؤدى المجمع رسالته فى إطار الرسالة الشاملة للأزهر الشريف من خلال مجلسه ولجانه وإداراته المتعددة.ويضم المجمع بين أروقته 12 لجنة علمية تحال إليها جميع القضايا المطروحة على الساحة، ويجوز تعديل تلك اللجان بالإلغاء أو الإضافة بقرار يصدر من الإمام الأكبر، وتحدد كل لجنة من هذه اللجان الموضوعات التى تحتاج إلى دراسة وترتب أولوياتها، وتعقد اللجنة شهريا لمدة ساعتين.وبدأ تشكيل تلك اللجان عام 1964 بسبع لجان فقط، هى لجنة بحوث أصول الدين، والفقه، والتعريف بالإسلام، وإحياء التراث، ولجنة العلاقات الإسلامية، ولجنة الحضارة الإسلامية، ولجنة دراسة البيئات والمجتمعات الإسلامية.ويتولى مجلس مجمع البحوث الإسلامية تشكيل اللجان الأساسية والوقتية والأروقة، والتنسيق بينها وإحالة ما يراه من بحوث أو أعمال إلى أى منها، ومناقشة خططها فى العمل، ودراسة التقارير التى تقدم إليه فيها، أو التى يطلبها عن أعمالها ونتائج بحوثها.