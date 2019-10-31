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حوادث

شاهد.. ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 47 كيلو من مخدر الأفيون والحشيش و3013 قرصا مخدرا

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:47 م
ضبط 4 اشخاص بحوزتهما
ضبط 4 اشخاص بحوزتهما 47 كيلو من مخدر الأفيون و الحشيش
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محمد صبري - رامى المهدي
تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أطفيح "والمعينة بخدمة القول الأمنى بطريق الكريمات دائرة المركز" من ضبط عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة - ومُقيمان بدائرة مركز شرطة قنا حال استقلالهما سيارة ميكروباص (قيادة أحدهما، وملك والده) فى الإتجاه القادم من القاهرة للوجه القبلى، وبتفتيش السيارة أمكن ضبط (كمية من مخدر الأفيون وزنت 35 كيلو جراما) بمخبئين سريين بظهر مقعد السائق وتجويف الباب الجرار، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وجلبها من محافظة السويس لترويجها بدائرة مركز شرطة قنا .

كما نجحت الأجهزة الامنية بالجيزة في القاء القبض على 2 من العناصر الإجرامية، بحوزتهما 12 كيلو جراما من مخدر الحشيش و3013 قرصا مخدرا ).

وتبين ان المتهم الاول (عاطل – سبق اإتهامه فى عدد 7 قضايا "مخدرات، سلاح نارى") لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزته (عدد 112 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جراما، عدد 2 هاتف محمول، مبلغ مالى قدره 72180 جنيها)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتفان للإتصال بعملائه، والمتهم الثاني (صيدلى "مالك صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور" – مقيم بمنطقة الهرم - سبق اتهامه فى قضيتي مخدرات) لقيامه بالاتجار فى العقاقير المخدرة، متخذًا من الصيدلية ملكه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزته (عدد 3013 قرصا مخدرا مختلفة الأنواع، هاتف محمول، مبلغ مالى قدره 19137جنيها) وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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