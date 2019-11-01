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مرأة

كارثة .. تعرف على 3 أطعمة غير متوقعة تدمر البشرة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
أطعمة مدمرة للبشرة
أطعمة مدمرة للبشرة
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رضوى حسام
الأطعمة والنظام الغذائي الذي نتبعه من أكثر الأشياء المؤثرة على البشرة، ولسوء الحظ هناك كثير من الأطعمة يمكن أن تتسبب في شيخوخة الجلد أو جفاف البشرة، كما أنه يمكن الإصابة بحب الشباب.

ولتجنب هذه العواقب غير السارة، وللحصول على صحة جيدة، رصد موقع "Bright Side" بعض المواد الغذائية التي يجب عليك التقليل منها أو استبعادها تمامًا من حصتك الغذائية.


- السوشي :

يحتوي على كمية كبيرة من الملح، وهذا يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجلد، كما أن الطعام المالح يجعل الخلايا تحتفظ بالسوائل، مما يجعل وجهك منتفخ، والأرز أيضًا من شأنه أن يرفع نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يسلب الرطوبة والدورة الدموية من البشرة، مما يتسبب في جفاف الجلد والشيخوخة المبكرة .


- منتجات الألبان :

معظم منتجات الألبان تتسبب في ظهور حب الشباب، هذا لأن حليب الأبقار يحتوي على هرمون النمو الذي يؤدي إلى تفاقم الزيوت في بشرتك ويجعلها دهنية للغاية، لذلك قد يكون من الضروري لك أن تبحث عن بدائل.


- اللحوم المصنعة :

أحد الأسباب التي قد تجعلك تشعر بالانتفاخ أو التورم في الجلد، خاصة بعد زيارة أحد المطاعم، يرجع الى وجود الكثير من الصوديوم في اللحوم المصنعة مما يجعلك تشعر بتورم أو إنتفاخ في الجلد.

وتحتوي هذه الأنواع من اللحوم أيضًا على "النتريت"، الذي يدمر الكولاجين والإيلاستين في البشرة، وهذه اللحوم من شأنها أن تسبب الشيخوخة المبكرة بسبب العناصر الضارة بها التي تسرق شباب البشرة.
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