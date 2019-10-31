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رياضة

الثالث .. أيمن مجدي يستقيل من تدريب فريق مالية كفر الزيات

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:36 م
مالية كفر الزيات
مالية كفر الزيات
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عبدالله هشام
تقدم أيمن مجدي المدير الفني لفريق مالية كفر الزيات باستقالته من تدريب الفريق الأول عقب الخسارة أمام دكرنس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري .

يأتى ذلك بعدما تعرض فريق مالية كفر الزيات الصاعد حديثا للقسم الثاني الي فقدان 5 نقاط في اول مباراتين وتعادل أمام غزل المحلة في اللقاء الاول ثم الخسارة من فريق مالية كفر الزيات .

وتعد هذه الاستقالة الثالثة على مستوى جميع المجموعات حيث تقدم محمد يوسف باستقالته من تدريب فريق ديروط بمجموعة الصعيد وسبقهما علاء ميهوب في الترسانة بالقاهرة .
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