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ديني

أسماء الفائزين في مسابقة الأوقاف المحلية للقرآن الكريم

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:39 م
عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف، عن أسماء الفائزين في مسابقة الأوقاف المحلية للقرآن الكريم لعام 1440هـ/ 2019م ، وأسماء المرشحين منهم للاختبارات المؤهلة للمسابقة العالمية للقرآن الكريم السابعة والعشرين.

وبلغت قيمة الجوائز المقدمة من الوزارة للفائزين في مسابقة الأوقاف المحلية للقرآن الكريم لعام 1440هـ / 2019م، 200 ألف جنيه مع تقديم شهادة تقدير لجميع الفائزين.

وبلغ عدد الفائزين في الفرع الأول : ( حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تفسيره) 57 فائزا، أما الفائزون في الفرع الثاني : ( حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن) فبلغ عددهم 80.

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