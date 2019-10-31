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فن

بيومى فؤاد يستعيد ذكريات «الكبير أوي» .. فيديو

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:51 م
بيومى فؤاد
بيومى فؤاد
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محمد بدران
نشر الفنان بيومى فؤاد عبر حسابه بموقع "إنستجرام" مقطع فيديو له من مسلسل "الكبير أوي".

وعلق فؤاد على الفيديو قائلًا "انت بتشتكى من ايه اصلا انا مابشتكيش من حاجة اخويا هو اللي جاي يكشف مش انا"

ويستعد أحمد مكي لتقديم الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي" كما تعاقد مؤخرا مع المنتج أحمد سمير لبطولة فيلم الجديد الذي يحمل عنوان "عقد يعقد" ومن المنتظر عرضه في صيف 2019.

يذكر ان آخر أعمال بيومى فؤاد فيلم "الطيب والشرس واللعوب" الذى يُعرض حاليا بدور العرض، وتدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور ومتابعين خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهور بهم الحال وأصبحوا بعيدا عن الأضواء لعدم طلبهم من قبل المنتجين والمخرجين فيقررون العودة من خلال إنتاجهم الخاص على نفقتهم الشخصية.
بيومى فؤاد يستعيد ذكريات «الكبير أوي» .. فيديو
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