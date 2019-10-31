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أخبار العالم

إسرائيل تطالب اليونان بالانضمام لمبادرة تستهدف دعم الأكراد

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:50 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن هناك مبادرة تتم بلورتها في الوقت الحالي، لتقديم المساعدات الإنسانية للسكان الأكراد في شمال سوريا، والذين تضرروا من الغزو التركي.

ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الحكومة اليونانية للانضمام إلى المبادرة الإسرائيلية لتقديم المساعدات الإنسانية للسكان الأكراد في شمال سوريا.

وخلال لقائه في أثينا مع رئيس الوزراء اليوناني ووزير الخارجية اليوناني والرئيس اليوناني، طلب وزير الخارجية الإسرائيلي من اليونان عدم تقديم أي مساعدة الي لبنان إلا بعد إلغاء مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله، داعيًا إلى إعلان حزب الله منظمة إرهابية.
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