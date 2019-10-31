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أخبار البلد

أسر الصحفيين يشاركون فرحة أبنائهم خلال عرض مسرح العرائس ..صور

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:10 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
نظمت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين العرض الفنى لمسرح العرائس مساء اليوم بمسرح النقابة بحضور ومشاركة أسر الزملاء .

ورحب حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين للنشاط بجميع الحضور لمشاركتهم فى العرض الفنى بصحبة أطفالهم.

كما قدم الزناتى بفريق أجيال للعرائس وعرائس الماريونيت التابع للإدارة العامة لثقافة الطفل بقصر جاردن سيتى لإقامة العروض الفنية بالنقابة. 

وقال الزناتى إن العرض يأتى فى إطار التعاون الذى اتفقت عليه النقابة مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض لإقامة عروض لمسرح العرائس والأنشطة الفنية والرحلات وورش الرسم لأبناء الصحفيين وبدأت الأسبوع الماضى برحلات لأتوبيس الفن الجميل وأعقبها ورشة فنية لرسوم الأطفال.
أسر الصحفيين يشاركون فرحة أبنائهم خلال عرض مسرح العرائس ..صور
أسر الصحفيين يشاركون فرحة أبنائهم خلال عرض مسرح العرائس ..صور
أسر الصحفيين يشاركون فرحة أبنائهم خلال عرض مسرح العرائس ..صور
أسر الصحفيين يشاركون فرحة أبنائهم خلال عرض مسرح العرائس ..صور
أسر الصحفيين يشاركون فرحة أبنائهم خلال عرض مسرح العرائس ..صور
أسر الصحفيين يشاركون فرحة أبنائهم خلال عرض مسرح العرائس ..صور
أسر الصحفيين يشاركون فرحة أبنائهم خلال عرض مسرح العرائس ..صور
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