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أخبار البلد

"السياحة والمصايف" تكشف تفاصيل 3 مشروعات بناء شاطئية..صور

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:32 م
صدى البلد
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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الخميس، التفاصيل الكاملة لأعمال البناء التي تجري بـ 3 مواقع شاطئية أمام"فندق المحروسة، مجمع المحاكم بالمنشية، قلعة قايتباي".

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة، إن هذه الأعمال تنفذها الهيئة المصرية لحماية الشواطئ، قطاع غرب الدلتا والإسكندرية، لحماية سواحل المدينة من الغرق.

وأضاف رشاد أن المرحلة الأولي من الحواجز تبدأ من منطقة بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلو متر تنتهي العام المقبل، بهدف خلق شواطئ جديدة في تلك المنطقة وحماية طريق الكورنيش من هجمات البحر.

وأشار رئيس إدارة السياحة والمصايف، إلى أن الموقع نفسه أمام فندق المحروسة يشمل أعمال إنشاء لسان بحري على شكل حرف ( L ) بطول 600 متر.

وحول الموقع الثاني أمام مجمع المحاكم بمنطقة المنشية، أوضح رشاد، أنه يتضمن إنشاء حائط بحري بطول 835 مترا، لسد الفجوات التي ظهرت تحت طريق الكورنيش.

وأضاف أنه يجري تنفيذ مشروع ثالث لحماية وتطوير المنطقة أمام القلعة كمرحلة أولى بعدما تلاحظ تآكل الصخرة المقام عليها القلعة وحدوث فجوات بها، مشيرا إلى تنفيذ حاجز أمواج بطول 550 مترا وعمل مرسى بحري وحماية لرصيف القلعة.
"السياحة والمصايف" تكشف تفاصيل 3 مشروعات بناء شاطئية..صور
"السياحة والمصايف" تكشف تفاصيل 3 مشروعات بناء شاطئية..صور
"السياحة والمصايف" تكشف تفاصيل 3 مشروعات بناء شاطئية..صور
"السياحة والمصايف" تكشف تفاصيل 3 مشروعات بناء شاطئية..صور
"السياحة والمصايف" تكشف تفاصيل 3 مشروعات بناء شاطئية..صور
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