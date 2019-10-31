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عمري ما قلت كلمة إباحية | محيي إسماعيل: لم أخطأ في الفن.. فيديو

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:16 م
الفنان محيي إسماعيل
الفنان محيي إسماعيل
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البهي عمرو
قال الفنان محيي إسماعيل، إنه شخصية متفردة، والجمهور يطلق عليه" قيصر السينما العربية" .

وأضاف إسماعيل، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، تقديم الإعلامية ياسمين عز، أنه سعيد بهذا اللقب موضحًا أنه متفرد فى جانب معين من الفن.

وأشار، إلى أنه أختار جميع أعماله الفنية بدقة، ولم يخطأ مرة فى الفن، وهو ملتزم.

وأوضح أن أعماله تناقش قضايا إنسانية واجتماعية ولها قيمة.

وتابع: " عمري ما عملت حاجة عشان تسيء للمواطنين، ولا عمري ما قلت كلمة اباحية، واى كلمة غليظة فى أعمالى كنت أحذفها" .
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