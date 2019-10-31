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رياضة

وزير الرياضة يوافق على صرف مكافآت للشباب المتطوعين في أمم إفريقيا 2019

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:10 م
صدى البلد
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ريهام بكير
وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على صرف مكافآت للشباب المتطوعين ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مصر 2019، رقم 32، وعددهم 2370 شاب وفتاة، والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو الماضي، بمشاركة 24 منتخبا إفريقيا للمرة الأولى،على استادات (القاهرة، الدفاع الجوي، السلام،السويس،الإسماعيلية، الإسكندرية ).

أكد وزير الشباب والرياضة أن الشباب كانوا عاملا أساسيا فى إنجاح البطولة، وإخراج البطولة بشكل يتناسب مع قدرة مصر التنظيمية للأحداث والبطولات الرياضية الكبرى، وإظهار صورة مصر الحقيقية من خلال بطولة الأمم الأفريقية، وهي عرس رياضي كروي كبير، تابعه أكثر من ملياري مشاهد حول العالم.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى الدعم الكبير الذي حظيت به بطولة كأس الأمم الأفريقية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان أحد الأسباب الرئيسية في نجاح البطولة.

وجه" صبحي" التحية والشكر والتقدير لشباب مصر من المتطوعين على مجهودهم الكبير خلال فعاليات بطولة أمم أفريقيا، وظهورهم بهذا المظهر المشرف أعطي انطباعًا كبيرًا لدى كافة الوفود والفرق، بل وللعالم ، بأن مصر تذخر بالعديد من الطاقات الشبابية المشرفة والتي تستطيع تحمل المسئولية.
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