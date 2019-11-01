مش هتصدقي.. 5 أسرار غير متوقعة لـ الجمال

العناية بالجمال والحفاظ على البشرة والشعر لا تحتاج إلى إنفاق مبالغ باهظة على منتجات التجميل، كل ما نحتاجه هو بعض العادات البسيطة التي تصبح روتينا يوميا للعناية بالجمال للحفاظ على مظهر رائع، وأشار موقعل "Bright Side" بعض النصائح المفيدة لمساعدتك في أن تصبحين الأجمل على الإطلاق.



- التخلص من قشرة الشعر :

للتخلص من قشرة وفروة الرأس الجافة والحكة، تقوم النساء بوضع بضع القطرات من زيت شجرة الشاي للشامبو الخاص بهم، وهناك بعض المحلات تبيع منتجات الشعر التي تحتوي على هذا الزيت بالفعل.





- القضاء على السيلوليت :

يمكن لأخذ القليل من الرمل الرطب أثناء الوجود على الشاطئ، وفركه بلطف على المنطقة التي بها سيلوليت لديكِ، أن يقضي عليه ، فهذا النوع من التدليك يحسن الدورة الدموية ويجعل البشرة ناعمة للغاية.



ترطيب البشرة :

بإضافة من 1 لـ 2 لتر من الحليب الكامل الدافئ و100 جرام من العسل إلى الحمام المعتاد، وبعد من 15 لـ 20 دقيقة، تصبح البشرة أكثر ليونة ومرونة، وإذا كنت غير مستعدة لإضاعة الحليب، فهناك بديل، حيث يمكنها شراء منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على حمض اللاكتيك.



- لمعان ونعومة الشعر :

الأفوكادو يعد واحدا من المكونات النشطة الأكثر شعبية في وصفات الجمال في بلدان أمريكا اللاتينية، ويتم استخدامه على الوجه، الشعر، وكقناع للجسم.



لتحقيق أفضل لمعان ونعومة للشعر تقوم ابخلط الأفوكادو مع الموز، ثم تقوم بإضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وتتركه على شعرها، لمدة 30 دقيقة، ثم تشطفه جيدًا بالشامبو



- للحماية من تجاعيد الوجه:

لمنع ظهور التجاعيد، يجب مسح الوجه بمياه الأرز، عن طريق نقع الأرز في الماء 20 دقيقة، وبعدها تمسح الفتاة وجهها بالمياه الناتجة عنه.