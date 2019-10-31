وزارة الشباب تستكمل انتقاء أفضل العناصر الرياضية فى 4 محافظات



استكملت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، مشروع 1000 فتاة 1000 حلم، للعام الثاني على التوالي ، بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني بالتنسيق مع الاتحاد المصري للكره القدم النسائية، وذلك لانتقاء أفضل العناصر من محافظات سوهاج، أسيوط، المنيا، بالإضافة إلى محافظة بني سويف.



وأعلنت اللجنة المنظمة للمشروع أنه تم ضم 15 لاعبة من المشروع لمعسكر منتخب مصر لكره القدم النسائية تحت 20سنه، علاوة على اختيار منتخب لكل محافظه لتأهيلهم للمشاركة في منافسات على مستوى الجمهورية.



شهد الفعاليات لجنة من وزارة الشباب والرياضة ضمت اللواء اسماعيل الفار – رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، دكتوره سونيا عبدالوهاب - مدير عام القاعدة الشعبية.



بالإضافة إلى لجنة من الاتحاد المصري لكره القدم النسائية برئاسة دكتورة سحر عبد الحق، كابتن مصطفى منير- مدرب عام منتخب مصر وكابتن فايزة حيدر - مدرب مساعد منتخب مصر تحت عشرين سنة، والمدربين المعتمدين من الدوري الإنجليزي.