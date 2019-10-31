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أخبار العالم

هدية ثمينة.. تركيا ترسل طائرتين للعراق محملتين بأدوات لقمع متظاهري بغداد

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:13 م
صدى البلد
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شريف سيد
ذكرت مصادر في الحكومة العراقية عن إرسال نظيرتها التركية طائرتين محملتين بمواد مكافحة الشغب، وذلك كهدية، لقمع التظاهرات المستمرة في البلاد منذ فترة.

ووفقا لفضائية الحرة الأمريكية، اشتملت هذه الشحنة على ملابس عسكرية ضد الشغب وغاز مسيل للدموع و عصي المكافحة.

يأتي ذلك رغم سقوط ما يقرب من 240 شخصا، منذ التظاهرات التي تشهدها العراق، غالبيتهم بالرصاص الحي، حيث اتهمت الداخلية العراقية بالوقوف وراء الأمر.

فيما أعلن رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، استعداد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في حالة توافق الأحزاب على ذلك.
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