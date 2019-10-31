Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

"تيك توك": لا نسمح بنشر محتوى يروج للمنظمات الإرهابية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:16 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل
أكدت مديرة الاتصالات الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمتحدثة باسم منصة "تيك توك"، كيتا قائم مقامي أن المنصة لا تسمح على الإطلاق بنشر المحتوى الذي يروج للمنظمات الإرهابية، مؤكدة أن إدارة المنصة تقوم بحظر أية حسابات من هذا النوع والأجهزة المرتبطة بها بمجرد التحقق منها.

وأضافت مقامي أن إدارة المنصة تعمل باستمرار على تطوير أدوات تحكم أقوى للكشف عن الأنشطة المشبوهة بشكل استباقي.

وأشارت إلى أن الصناعة بأكملها تواجه هذا التحدي الذي يزداد تعقيدًا بسبب بعض الأشخاص الذي يبحثون باستمرار عن طرق للتحايل على التدابير الوقائية، موضحة أن إدارة المنصة قامت بتخصيص فريق كامل يعمل بنشاط للحماية من أية أعمال عدوانية أو مشبوهة قد تظهر على "تيك توك".

وأكدت أن تطبيق "تيك توك" يستهدف مساعدة الأفراد في مختلف المجتمعات حول العالم على اكتشاف مواهبهم والتعبير عن هواياتهم، مع الالتزام بكافة الإجراءات والمعايير التي تضعها الحكومات بالدول التي تتواجد بها "تيك توك، بما يضمن عدم استغلال المحتوى بشكل سلبي أو بما يمثل أي ضرر للمتابعين لـ "تيك توك".

كما أنشأت إدارة "تيك توك" أيضا نظام حماية يتضمن وضع المشاهدة المقيد والفلاتر والإبلاغ ضمن التطبيق، ويقوم فريق الإشراف بإزالة المحتوى غير المناسب وإنهاء الحسابات التي تنتهك شروط الخدمة.

أما فيما يتعلق بنشر المحتوى على المنصة، فأشارت المتحدث باسم منصة "تيك توك" إلى أن المنصة وضعت تدابير وقائية تجمع بين تكنولوجيا الإشراف على المحتوى وفريق بشري محترف، يتضمن فريق متخصص من المشرفين يقومون بمراجعة عشرات الآلاف من مقاطع الفيديو والحسابات يدويًا وإزالة المحتوى الغير مناسب وقطع الحسابات التي تنتهك شروط الخدمة.

وأضافت كيتا قائم مقامي أن الفريق المتخصص بمراجعة المحتوى لديه مقرات في أكثر من 20 دولة ومنطقة، ويغطي حاليا 36 لغة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيدخلك السجن.. رسالة مضللة على فيسبوك ينبغي عليك تجاهلها فور رؤيتها

TikTok يطلق #foodtok فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. بمشاركة الشيف بوراك

من الرقص إلى التعليم الإلكتروني.. TikTok يسعى إلى تغيير صورته

من الرقص إلى مقاطع التعليم | TikTok يغير صورته.. المنصة الاجتماعية الأكثر ربحًا في العالم...يحظر الإعلانات السياسية... كل ما تريد معرفته عن التطبيق

مسرحية أهلا رمضان على منصة Watch It.. فيديو

مرصد الإفتاء: داعش يستهدف المراهقين بنشر إصداراته على تيك توك

ترشيحاتنا

حسين الشحات يتلقى رسالة من المدير الفني السابق لـ العين الإماراتي.. فيديو

الأهلي يفوز بـ ديربي جدة 2-1 على الاتحاد.. فيديو

اعرف القيمة.. توفيق عكاشة يعلن مكافأة لجمهوره على الهواء .. فيديو

خلي بالك.. 6 علامات تنذر بـ الإصابة بسرطان الثدي

تصرف غريب من عروسين أثناء حفل الزفاف يثير ذهول المعازيم.. شاهد

زلزال في الخليج بقوة 4.6 درجة يتأثر به سكان الإمارات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابو قلب طيب.. كواليس استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص.. صور

بملابس الهالوين .. رانيا يوسف وابنتها بإطلالات تنكرية

مراهقة تلقي بنفسها في نهر متجمد بسبب ألبوم غنائي.. والنتيجة مأساة