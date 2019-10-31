حكم مباراة الرجاء والبلدية فى حراسة الشرطة.. والمحلة يشكو أبوخاطر

شهدت مباراة رجاء مطروح وبلدية المحلة التى جمعت بينهما اليوم الخميس خروج محمد أبو خاطر حكم اللقاء فى حراسة الشرطة المكلفة بالتأمين بعد الاعتراض على القرارات التحكيمية من جانب لاعبى البلدية.



ونجح الفريق الأول لنادي الرجاء بقيادة هاني العقبي من اقتناص ثلاث نقاط من ضيفه بلدية المحلة الذي يقوده فنياٌ كرم جابر في المباراة التي أقيمت عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري



أحرز أهداف اللقاء إسلام جمارك وابراهيم رخا ثنائى رجاء مطروح فيما سجل هدف البلدية الوحيد إسلام فتحي ويرتفع رصيد الرجاء عند 4 نقاط ويتوقف رصيد بلدية المحلة عند نقطة وحيدة .



وقرر مسئولو نادي بلدية المحلة التقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية برئاسة جمال الغندور ضد الحكم محمد أبوخاطر بسبب قراراته التى يرون أنها جاءت ضد الفريق المحلاوى.



