بروتوكول بين وزارة الإعلام الكويتية ومؤسسة البث الألمانية لتعزيز التعاون

وقعت وزارة الاعلام الكویتیة مع مؤسسة البث الالمانیة (دویتشھ فیله) مذكرة تفاھم بھدف التعاون وتبادل الخبرات في المجال التقني والبشري عبر تنمیة مھارات العاملین في مجال الاعلام.



واشارت وكیلة وزارة الاعلام الكويتية منیرة الهویدي ان المذكرة تنص على الدعم المشترك والمتبادل في مجال التدریب والتنمیة المعرفیة اضافة الى التبادل في مجال الانتاج البرامجي والاخباري التلفزیوني والاذاعي والرقمي.



وأضافت أن الوزارة تعمل حالیا على خطة شاملة لتطویر وتحدیث مختلف اجھزتھا الفنیة وتنمیة العنصر البشري عبر الاستفادة من المؤسسات الرائدة عالمیا في مجال صناعة الاعلام مشیرة الى اتفاقیات ومذكرات تفاھم موقعة بین الوزارة ومؤسسات اعلامیة تھدف الى الاستفادة المشتركة.