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مرأة

لن تصدق.. حل الكلمات المتقاطعة يحمي طفلك من مرض خطير

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:30 م
حل الكلمات المتقاطعة
حل الكلمات المتقاطعة والألغاز للأطفال
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آية التيجي
كشفت دراسة أجريت مؤخرا في جامعة لندن كوليدج، أن الأطفال الذين يجيدون حل الألغاز والكلمات المتقاطعة في عمر ثماني سنوات، كانت لديهم مهارات أكبر في وقت لاحق من العمر.

وقال الباحثون إن نتائج الدراسة التي توصلوا إليها تشير إلى أن الاختلافات المعرفية الدقيقة، قد تكون علامة مبكرة على الإصابة بالزهايمر والخرف فيما بعد، وذلك بنسبة تصل إلى 8 %.

وأكدت الدراسة أن الأطفال الذين كان لديهم مهارات معرفية في حل الألغاز والكلمات المتقاطعة خلال مرحلة الطفولة، يمكن أن ترتبط بعدم إصابتهم بالزهايمر عندما يتقدمون في العمر، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال البروفيسور جوناثان شوت، من جامعة لندن كوليدج، إن حل الأطفال لـ الألغاز والكلمات المتقاطعة يمكن أن يعمل على تنمية الأداء المعرفي للفرد فيما بعد، وذلك بنسبة يمكن أن تزيد عن 8% كلما تقدموا في العمر.

وأكد شوت، أن الدراسة قامت بوضع بعض العوامل في الاعتبار، مثل: التعليم أو تغييرات نمط الحياة مثل التمارين الرياضية أو النظام الغذائي أو النوم، والتي قد تؤدي بدورها إلى إبطاء تطور التدهور المعرفي".

وتابع البروفيسور شوت: وجدت الدراسة أيضًا أن المهارات المعرفية للطفولة والتعليم والوضع الاجتماعي والاقتصادي تؤثر جميعها بشكل مستقل على الأداء المعرفي عند سن 70، وكان أداء المرأة أفضل من الرجل في المهام التي تعتمد على الذاكرة وسرعة التفكير.
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