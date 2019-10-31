جهاز مكافحة الإرهاب العراقي: نعمل على مساعدة قوات الأمن في ضبط المندسين وسط المتظاهرين

قال صباح النعمان، الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، إن الجهاز معني بمكافحة ومتابعة الشبكات والتنظيمات الإرهابية والقيام بأعمال ضدها؛ وليس من مهامه الأعمال الداخلية أو التعامل مع المواطنين، موضحًا أن الجهاز يعمل على مساندة القوات الأمنية العاملة على حماية المتظاهرين بمجال حماية المنشآت السيادية والحيوية الهامة؛ حتى لا تطالها العناصر غير المنضبطة المستغلة انشغال القوات الأمنية بحماية المظاهرات.



وأضاف "النعمان" خلال مداخلة هاتفية له في نشرة "أخبار TeN"، والمذاع على فضائية "TeN"، أن الجهاز يقوم بحماية المطار وطريقه والبنوك الهامة والمنشآت المهمة؛ وهي أماكن حيوية بعيدة عن نطاق تلك التظاهرات وتشهد عدم وجود قوات أمنية كافية؛ حتى تم إقرار وتكليف الجهاز لحماية تلك المناطق.



وأكد أن الجهاز لم تصدر له أوامر بمواجهة المتظاهرين بالأساس وما يتم تداوله هو خلط إعلامي لم يكلف به الجهاز ولم يتم تناول المعلومات بدقة حول هذا الأمر: "الجهاز مكلف بحماية المنشآت السيادية الحكومية لوجود معلومات بوجود عناصر غير منضبطة ستسعي للقيام بأعمال تخريبية في المناطق الحيوية العراقية".