تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة.. غسان حاصباني يكشف الحقيقة

قال غسان حاصباني نائب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، إن الحكومة المزمع تشكيلها، بعد استقالة حكومة سعد الحريري، يجب أن تتكون من المستقلين والأخصائيين، وقادرة على معالجة المالية والاقتصادية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، عبر شاشة "TeN".



وأضاف غسان حاصباني ، أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون من الأخصائيين، لا حكومة تربط بين الخبرة بالوزارة مثلما يحدث في حكومات التكنوقراط، لكي تنقذ البلاد من المأزق الاقتصادي والمالي الواقعة فيه، كما أن هناك الكثير من الأخصائيين القادرين على تنفيذ هذا العمل، دون اشتراط أن يكونوا مساندين من قبل أحزاب سياسية.



وتابع غسان حاصباني:" إذا كان الجميع متفق على أن فكرة الاستقلالية عند هؤلاء، ممكن أن يوافقوا عليهم، خاصةً إذا كانوا أصحاب خبرة وكفاءة وسمعة جيدة ولا ارتباطات سياسية لهم"، حيث أن تشكيل حكومة من الأخصائيين يساهم في تخفيف التشنجات.



وأكد أن هناك عدة مطالب أخرى للمتظاهرين، غير استقالة حكومة الحريري، مثل إجراء انتخابات نيابية تعيد تكوين تركيبة السلطة، وإجراء إصلاحات بنيوة وجذرية وتعزيز المحاسبة والشفافية.