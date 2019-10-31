أخبار السيارات.. أول صور تشويقية لـ كيا أوبتيما 2021 .. لامبورجيني تخطف عيون الرياضيين .. بورش 911 كاريرا S تحصد لقب الأفضل

تناول صدى البلد أبرز أخبار السيارات على مدار اليوم الخميس لتسرد لقرائها كواليس و عروض و فعاليات تمت على مدار الساعة شملت لكزس ، كيا ، اسيتا ، بي ام دبليو ، هيونداي ، لامبورجيني ، بورش ، أول سيارة كهربائية لاندكروزر .
وفيما يلى أخبار السيارات ..
لكزس تنوى التوقف في إنتاج موديلISF.. تعرف على السبب
أكد رئيس شركة لكزس في إستراليا سكوت تومبسون أن الشركة لا تخطط لإنتاج الفئة الرياضة IS F في الوقت الراهن وربما لا نشاهدها مرةً أخرى حتى في الجيل القادم الذي يتوقع أن تكشف عنه لكزس في النصف الثاني من 2020.
كيا تنشر اول صور تشويقية لـ أوبتيما 2021
نشرت كيا صور تشويقية للجيل القادم والجديد كليًا من أوبتيما. وعلى الرغم من إخفاء السيارة في الصور التشويقية إلا أنه ييدو أننا على موعد مع تصميم ثوري وجريء بالكاد يمت بصلة مع التصميم الحالي لأوبتيما.
قصة اسيتا.. أغرب بي ام دبليو في التاريخ ذات الـ3 عجلات
بدأت شركة "ISO" الإيطالية في تصميم تلك السيارة خلال عام 1952، لتحمل خلالها أحد محركات الدراجات النارية الخاصة بنفس الشركة، ولكن حصلت "BMW" بعد ذلك علي حقوق تصنيع وتطوير تلك السيارة خلال عام 1955 مطلقة عليها اسم "Isetta".
هيونداي تختبر كونا N الرياضية على حلبة نوربرجرنج.. صور
اختبرت هيونداي الفئة الرياضية من الـ SUV الصغيرة كونا N في حلبة نوربرجرنج الألمانية حيث حصلت السيارة الجديدة على لمسات رياضية تميزها عن الفئة الأساسية.
شاهد.. الصور الأولى لأحدث سيارات لامبورجيني الرياضية
طرحت شركة "لامبورجيني" الشهيرة للسيارات الفارهة، نسختها الرياضية المعدلة من طراز Urus التابع لفئة SUV، من أجل المشاركة بها ضمن فعاليات سباق سيارات Super Trofeo World Finals الكبير بإسبانيا عام 2020 المقبل.
بورش 911 كاريرا S تحصد لقب أفضل سيارة من Motor Trend
تمكنت بورش 911 كاريرا S من حصد لقب أفضل سيارة في عام 2020 من المسابقة السنوية التي تطلقها مجلة Motor Trend.
رالى السيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.. السبت
تستعد العاصمة الإدارية الجديدة لاستقبال نهائي الموسم الثاني لمسابقة "رالى السيارات الكهربائية الصنع" ووضع اللمسات الأخيرة للمنافسة القوية التي ستضم 15 فريقا مصريا من الجامعات المختلفة للحصول علي الجائزة الكبري البالغة نصف مليون جنيه مصري، والتي ستقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
وقف إنتاج لاندكروزر عامين.. لهذه الأسباب
مع انتشار شائعات وقف تويوتا لاندكروزر في بعض الأسواق مؤخرًا، صرح نائب رئيس الذراع الأسترالية لتويوتا، شون هانلي، بأن الشركة في الواقع تعمل على تطوير الجيل القادم للاندكروزر وأن الموديل العريق مستمر بقوة.
وفيما يلى أخبار السيارات ..
لكزس تنوى التوقف في إنتاج موديلISF.. تعرف على السبب
أكد رئيس شركة لكزس في إستراليا سكوت تومبسون أن الشركة لا تخطط لإنتاج الفئة الرياضة IS F في الوقت الراهن وربما لا نشاهدها مرةً أخرى حتى في الجيل القادم الذي يتوقع أن تكشف عنه لكزس في النصف الثاني من 2020.
كيا تنشر اول صور تشويقية لـ أوبتيما 2021
نشرت كيا صور تشويقية للجيل القادم والجديد كليًا من أوبتيما. وعلى الرغم من إخفاء السيارة في الصور التشويقية إلا أنه ييدو أننا على موعد مع تصميم ثوري وجريء بالكاد يمت بصلة مع التصميم الحالي لأوبتيما.
قصة اسيتا.. أغرب بي ام دبليو في التاريخ ذات الـ3 عجلات
بدأت شركة "ISO" الإيطالية في تصميم تلك السيارة خلال عام 1952، لتحمل خلالها أحد محركات الدراجات النارية الخاصة بنفس الشركة، ولكن حصلت "BMW" بعد ذلك علي حقوق تصنيع وتطوير تلك السيارة خلال عام 1955 مطلقة عليها اسم "Isetta".
هيونداي تختبر كونا N الرياضية على حلبة نوربرجرنج.. صور
اختبرت هيونداي الفئة الرياضية من الـ SUV الصغيرة كونا N في حلبة نوربرجرنج الألمانية حيث حصلت السيارة الجديدة على لمسات رياضية تميزها عن الفئة الأساسية.
شاهد.. الصور الأولى لأحدث سيارات لامبورجيني الرياضية
طرحت شركة "لامبورجيني" الشهيرة للسيارات الفارهة، نسختها الرياضية المعدلة من طراز Urus التابع لفئة SUV، من أجل المشاركة بها ضمن فعاليات سباق سيارات Super Trofeo World Finals الكبير بإسبانيا عام 2020 المقبل.
بورش 911 كاريرا S تحصد لقب أفضل سيارة من Motor Trend
تمكنت بورش 911 كاريرا S من حصد لقب أفضل سيارة في عام 2020 من المسابقة السنوية التي تطلقها مجلة Motor Trend.
رالى السيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.. السبت
تستعد العاصمة الإدارية الجديدة لاستقبال نهائي الموسم الثاني لمسابقة "رالى السيارات الكهربائية الصنع" ووضع اللمسات الأخيرة للمنافسة القوية التي ستضم 15 فريقا مصريا من الجامعات المختلفة للحصول علي الجائزة الكبري البالغة نصف مليون جنيه مصري، والتي ستقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
وقف إنتاج لاندكروزر عامين.. لهذه الأسباب
مع انتشار شائعات وقف تويوتا لاندكروزر في بعض الأسواق مؤخرًا، صرح نائب رئيس الذراع الأسترالية لتويوتا، شون هانلي، بأن الشركة في الواقع تعمل على تطوير الجيل القادم للاندكروزر وأن الموديل العريق مستمر بقوة.