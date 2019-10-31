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أخبار العالم

زلزال في الخليج بقوة 4.6 درجة يتأثر به سكان الإمارات

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:13 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلن المركز الوطني الإماراتي للأرصاد، اليوم الخميس، رصد هزة أرضية في الخليج العربي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات نقلًا عن المركز؛ أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له سجلت اليوم في الساعة 19:44 مساء حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات؛ هزة أرضية بقوة 4.6 درجة ريختر في الخليج العربي، شعر بها بعض السكان.
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