الرئيس السوري يتهم الولايات المتحدة بالوقوف وراء تنظيم داعش الإرهابي

اتهم الرئيس السوري بشار الأسد، الولايات المتحدة بالوقوف وراء تنظيم داعش الإرهابي.



وقال الأسد في حوار تليفزيوني له: "البغدادي كان في السجون الأمريكية في العراق وأخرجوه ليلعب هذا الدور فهو مجرد شخص يبدل ويستبدل في أي وقت".



وحول معرفته بالعملية العسكرية الأمريكية على مقر تواجد البغدادي قال: "لا نعرف إذا نفذت الولايات المتحدة عملية ضده أم لا".



وأضاف الأسد أن علاقة بلاده بروسيا تقطع الطريق على ما ترغب تركيا في تنفيذه داخل الأراضي السورية إلى جانب الأطماع الأمريكية.

