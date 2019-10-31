الرئيس السوري يتهم الولايات المتحدة بالوقوف وراء تنظيم داعش الإرهابي

اتهم الرئيس السوري بشار الأسد، الولايات المتحدة بالوقوف وراء تنظيم داعش الإرهابي.
وقال الأسد في حوار تليفزيوني له: "البغدادي كان في السجون الأمريكية في العراق وأخرجوه ليلعب هذا الدور فهو مجرد شخص يبدل ويستبدل في أي وقت".
وحول معرفته بالعملية العسكرية الأمريكية على مقر تواجد البغدادي قال: "لا نعرف إذا نفذت الولايات المتحدة عملية ضده أم لا".
وأضاف الأسد أن علاقة بلاده بروسيا تقطع الطريق على ما ترغب تركيا في تنفيذه داخل الأراضي السورية إلى جانب الأطماع الأمريكية.
وقال الأسد في حوار تليفزيوني له: "البغدادي كان في السجون الأمريكية في العراق وأخرجوه ليلعب هذا الدور فهو مجرد شخص يبدل ويستبدل في أي وقت".
وحول معرفته بالعملية العسكرية الأمريكية على مقر تواجد البغدادي قال: "لا نعرف إذا نفذت الولايات المتحدة عملية ضده أم لا".
وأضاف الأسد أن علاقة بلاده بروسيا تقطع الطريق على ما ترغب تركيا في تنفيذه داخل الأراضي السورية إلى جانب الأطماع الأمريكية.