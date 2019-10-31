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أخبار العالم

الرئيس السوري يتهم الولايات المتحدة بالوقوف وراء تنظيم داعش الإرهابي

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:22 م
الرئيس السوري بشار
الرئيس السوري بشار الأسد
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شريف سيد
اتهم الرئيس السوري بشار الأسد، الولايات المتحدة بالوقوف وراء تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الأسد في حوار تليفزيوني له: "البغدادي كان في السجون الأمريكية في العراق وأخرجوه ليلعب هذا الدور فهو مجرد شخص يبدل ويستبدل في أي وقت".

وحول معرفته بالعملية العسكرية الأمريكية على مقر تواجد البغدادي قال: "لا نعرف إذا نفذت الولايات المتحدة عملية ضده أم لا".

وأضاف الأسد أن علاقة بلاده بروسيا تقطع الطريق على ما ترغب تركيا في تنفيذه داخل الأراضي السورية إلى جانب الأطماع الأمريكية.
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