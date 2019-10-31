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أخبار العالم

الرئيس الجزائري المؤقت: مصممون على إعطاء الشعب فرصة اختيار نظام الحكم

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:18 م
الرئيس الجزائري
الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح
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شيماء مصطفى
قال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس، إن الدولة مصممة لإعطاء الكلمة للشعب كي يقرر نظام الحكم.

وأضاف بن صالح، في كلمة وجهها للشعب بمناسبة الذكرى 65 للثورة التحريرية، أن الدولة تحت أمر تطلعات الشعب لتغيير نمط الحكم، لافتا إلى أن ذكرى الثورة دافع للشباب لبناء دولة المؤسسات.

وكان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح أعلن موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية في البلاد، قائلًا إنه لا بدّ من تنظيم الانتخابات عاجلا، وحدد الـ12 من ديسمبر المقبل ليكون موعد انطلاقها.
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